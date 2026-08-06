A légszennyezés mellékhatása: nő a folyók vízmennyisége

A légszennyezés jelentős hatással van a folyók vízmennyiségére a Föld északi féltekéjén - derítették ki brit és francia kutatók. A légszennyezés a nap fényét tompítva gátolja a vízpárolgást, és így hatással van Földünk víztartalékaira - írták a szakemberek a Nature Geoscience című folyóiratban közzétett tanulmányukban, amelyben azt is kimutatták, hogy a légszennyezés csökkenése csökkenti a folyók vízmennyiségét.