Besúgó volt Vizoviczki?

Az ügyészségi jegyzőkönyvek szerint súlyos (tíz)milliókat is zsebre tehettek egyes rendőrök, akik a diszkópápának is nevezett Vizoviczki László cégbirodalmát segítették. A 250 milliós óvadékért szabadlábra került gyanúsított egyik „alvezére” arról is vallott az ügyészeknek, hogy szerinte a”Főnök” évtizedek óta rendőrségi besúgó.