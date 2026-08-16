Úgy tűnik, hogy a miniszterelnök nyugtával dicsérte a napot, ugyanis bő egy óra múlva már lángosozott a Veszprém megyei Köveskálon.
Elkezdték süllyeszteni az első bárkákat a Duna paksi szakaszán, amitől a szakemberek a víz 10-20 centiméteres emelkedést várják. Ha sikerül, nem kell leállítani a paksi atomerőmű még működő egyetlen reaktorát. Végleges megoldást a fenékküszöb építése jelent, amelynek kivitelezése szintén megkezdődött.
A globális felmelegedés jóval drámaibb mértékben növelheti az óceánok vízszintjét, mint ahogy az a korábbi előrejelzésekben szerepelt – vélik ausztrál kutatók.
Nem először kongatnak vészharangot Velence felett. A legújabb olasz–francia tanulmány szerint száz éven belül víz alá kerülhet az egész város, és eltűnhet az Adriai-tenger partvidékének nagy része, ha a kedvezőtlen folyamatoknak nem sikerül gátat szabni – írja az origo.hu.