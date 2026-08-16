Száz éven belül eltűnhet Velence

Nem először kongatnak vészharangot Velence felett. A legújabb olasz–francia tanulmány szerint száz éven belül víz alá kerülhet az egész város, és eltűnhet az Adriai-tenger partvidékének nagy része, ha a kedvezőtlen folyamatoknak nem sikerül gátat szabni – írja az origo.hu.