Épül a fenékküszöb, süllyednek a bárkák Pakson

atomerőmű;Paks;áramtermelés;turbina;vízszint emelkedése;

2026-08-15 14:39:00 CEST

Elkezdték süllyeszteni az első bárkákat a Duna paksi szakaszán, amitől a szakemberek a víz 10-20 centiméteres emelkedést várják. Ha sikerül, nem kell leállítani a paksi atomerőmű még működő egyetlen reaktorát. Végleges megoldást a fenékküszöb építése jelent, amelynek kivitelezése szintén megkezdődött.

Folyamatosan zajlik a munka paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek külterületén épülő új fenékgátnál, amelynek építésével a kormány, illetve a vízügyi szolgálatok célja, hogy tartósan extrém alacsony vízállás mellett is biztosítsa a paksi atomerőmű vízellátását, úgy, hogy mind a négy reaktor nyolc energiatermelő turbinája 100 százalékos teljesítménnyel üzemelhessen. Ez esetben a paksi blokkok 2000 MW villamos energiát tudnak a nap 24 órájában a hazai villamosenergia-rendszerbe táplálni, ami az éjszakai áramszükséglet fele, a nappali harmada.

Mint az közismert: az elmúlt hetekben az alacsony vízállás miatt nem tudták biztonságosan ellátni az atomerőművet hűtővízzel, emiatt sorra álltak le a turbinák. A teljes leállásra a vízszint alacsony szinten való stabilizálódása miatt nem volt szükség, a II. blokk 50 százalékos teljesítménnyel tudott működni a múlt héten is. A hét elején emelkedő vízszint lehetővé tette újabb turbina beindítását, így most a II. blokk névleges teljesítménnyel üzemel.

A négy blokk teljes kapacitáson másodpercenként 100 köbméter hűtővizet igényel, ám ilyenkor nem nem a zárt rendszerű reaktort hűtik közvetlenül, hanem a gőzturbinák kondenzátorait. Lekapcsolt állapotban az álló reaktorok hűtési igénye percenként néhány köbméter hűtővizet igényel, azt extrém alacsony vízállás mellett is biztosítja a Duna.

Most az a cél, hogy kővek elhelyezésével fenékküszöb épüljön a két part között, amivel akár fél méteres vízszintemelkedés is elérhető. Az erőművet a paksi vízmérce szerint -140 centiméteres vízállásnál kell teljesen leállítani: azzal, hogy a fenékküszöb megépül, garantálható a -90 centiméteres vízszint, ami mellett szakértők szerint az erőművi négy blokk üzemeltetése tartósan biztosítható, még a várható őszi alacsony vízállások mellett is.

A fenékküszöböt az erőműbe befolyó hidegvízi csatornája elé építik, így a csatorna előtt fejti ki közvetlenül a duzzasztó hatását. A megváltozó vízáramlásnak köszönhetően a fenékküszöb mellesleg segíti a fenékgát alatti szakaszon az erőműből kifolyó meleg hűtővíz keveredést a Duna vizével, ami csökkentheti annak káros környezeti hatását.

A beruházást a Magyar Honvédség, vállalkozók bevonásával az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szakmai irányítása mellett végzik. Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese a kormány csütörtöki tájékoztatóján elmondta, hogy

a tervek szerint a vízszintemeléshez 35 ezer köbméter követ kell beépíteni a Duna-mederbe a tervek szerint egy hónapon belül.

Ezt követően még további 145 köbméter követ terítenek a fenékgát elé és utána, a küszöb biztosítására. A teljes projekt 6 milliárd forintba kerül, miközben az atomerőmű teljes leállása és termelésének importtal való kiváltása havi 50 milliárdos kiadással járna az állami MVM számára.

Mivel a fenékküszöb építése heteket vesz igénybe, ideiglenes megoldásként két 80 méter hosszú, süllyeszthető dunai bárkával emelik meg átmenetileg a vízszintet az atomerőmű hűtőcsatornája előtt. A két bárka részleges lesüllyesztése minimálisan 20, de akár 40 centiméterrel is megemelheti a vízszintet a hűtővízcsatornában, így biztosítható az erőmű hűtővízellátása addig is, míg a fenékküszöb elkészül.

A kormány a beruházást kiemelt beruházássá minősítette, így az azonnal megkezdődhetett, és ezzel párhuzamosan végzik a engedélyeztetési eljárást. Duna nemzetközi hajózási útvonal, így biztosítani kell a hajóutat, ennek figyelembevételével épül a műtárgy. A szakértők szerint a küszöböknek érdemi duzzasztó hatása csak alacsony vízállásoknál van, így annak megépítése a nagy árvizek levonulását nem akadályozza.