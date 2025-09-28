A mezőgazdasági és vidékügyi tárca korábbi vezetője ugyan 13 milliárd forintnak megfelelő kenőpénzt tehetett zsebre, de több esetben hoppon maradt, jórészt visszafizette a pénzt, így megúszta felfüggesztettel.
A román média szerint Darius Vâlcov azért menekült Olaszországba a jogerős ítélet kihirdetése elől, mert azt reméli, hogy a siralmas romániai börtönkörülményekre hivatkozva elkerülheti kiadatását.
Az egykori miniszter szerint kár, hogy az évtizedes lehetőséget nem használták ki a lehető legjobban. Szerinte nincs az a pénz, ami önmagában minőségi változást hozna az oktatásban. Nem tartja jónak a pedagógusok mérését felülről, ebben „a brutálisan adminisztratív rendszerben”, és vallja: a tanárokat a szabadság és az önállóság teheti boldoggá.
Hivatali visszaélés miatt három és fél letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon egy belgrádi bíróság Oliver Dulic volt környezetvédelmi minisztert szerdán.