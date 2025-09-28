Pokorni Zoltán az Orbán-kormány oktatáspolitikájáról: Az esetek többségében boldogtalan gyerekeket nevelünk

Az egykori miniszter szerint kár, hogy az évtizedes lehetőséget nem használták ki a lehető legjobban. Szerinte nincs az a pénz, ami önmagában minőségi változást hozna az oktatásban. Nem tartja jónak a pedagógusok mérését felülről, ebben „a brutálisan adminisztratív rendszerben”, és vallja: a tanárokat a szabadság és az önállóság teheti boldoggá.