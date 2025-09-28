korrupció;Kína;felfüggesztés;mezőgazdaság;halálbüntetés;kenőpénz;volt miniszter;

2025-09-28 14:40:00 CEST

Korrupció miatt halálra ítéltek Kínában egy volt minisztert, de mivel megbánta a bűneit, a kivégzés elmarad

A mezőgazdasági és vidékügyi tárca korábbi vezetője ugyan 13 milliárd forintnak megfelelő kenőpénzt tehetett zsebre, de több esetben hoppon maradt, jórészt visszafizette a pénzt, így megúszta felfüggesztettel.