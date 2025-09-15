Tragikus vonatszerencsétlenség - Többen meghaltak Seattle-ben (videók+fotók)

Legkevesebb hatan meghaltak és több tucatnyian megsérültek, amikor kisiklott és részben egy autópályára zuhant egy személyvonat hétfőn az Egyesült Államokban, Washington államban - közölték helyi hatóságok és az egészségügyi szolgálatok. Az állam kormányzója, Jay Inslee szükségállapotot hirdetett az emberéletben és infrastruktúrában elszenvedett veszteségekre hivatkozva - számol be a tragikus balesetről az Euronews.