A független országgyűlési képviselő közölte, a frissen felújított vonalon kispórolták a biztonsági berendezések egyik alapvető részét.
"Nem tudunk, nem akarunk és nem is szabad elbújni az emberi mulasztás mögé".
Vállalja a felelősséget a görög állam „régóta tartó kudarcsorozata” miatt - közölte Kosztasz Karamanlisz.
Tucatnyi mentőautó és helikopterek érkeztek a helyszínre. A menetrend szerinti busz vezetője nem élte túl az ütközést.
Legkevesebb hatan meghaltak és több tucatnyian megsérültek, amikor kisiklott és részben egy autópályára zuhant egy személyvonat hétfőn az Egyesült Államokban, Washington államban - közölték helyi hatóságok és az egészségügyi szolgálatok. Az állam kormányzója, Jay Inslee szükségállapotot hirdetett az emberéletben és infrastruktúrában elszenvedett veszteségekre hivatkozva - számol be a tragikus balesetről az Euronews.
Kisiklott egy vonat India északi részén szerdán, ketten meghaltak, legalább 43 ember megsebesült. A baleset kora reggel Uttar Pradesh államban, Kanpur város közelében történt – jelentette a Reuters.
Legalább kilencvenen meghaltak és több mint százötvenen megsérültek abban a súlyos vonatszerencsétlenségben, amely India északi, Uttar Prades államában történt vasárnap - közölték a rendőrség és vasúti tisztségviselői.
Belerohant egy ingázókat szállító vonat a pályaudvar épületébe a New Jersey állambeli Hobokenben, mintegy százan megsebesültek, legalább egy ember életét veszítette, többeket válságos állapotban szállítottak kórházba. A szerelvény áttörte az állomás falát, így a várócsarnok tetőszerkezetének legalább negyede beomlott.
Továbbra is ismeretlen a Bajorországban történt vonatszerencsétlenség oka, hivatalos forrásból szerdán sem erősítették meg azt a sajtóértesülést, hogy emberi mulasztás okozta az előző nap történt balesetet.
Csak a fekete dobozok adatainak elemzésével lehet megállapítani a Bajorországban kedden történt vonatszerencsétlenség okát, a három berendezés közül kettőt kiemeltek a roncsok közül, a harmadikat még keresik - hangzott el a legalább kilenc halálos áldozatot követelő balesetről a helyszín közelében fekvő Bad Aiblingban tartott sajtótájékoztatón.
Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt 2015. december 26-án dlben a Csorna és Szil között a nyílt vasúti pályán - írja a rendőrség a hírportálján.
Kisiklott egy vonat szombat délelőtt Dél-Franciaországban, Alpes-de-Haute-Provence megyében. A balesetben legalább két ember meghalt - közölte a tűzoltóság.
Átszakított egy ütközőbakot egy vonat a Buenos Aires-i Once pályaudvaron szombaton. Legalább százan megsérültek, de senki sem súlyosan. A baleset ugyanazon az állomáson történt, ahol tavaly 52-en meghaltak és körülbelül 700-an megsérültek egy hasonló balesetben.