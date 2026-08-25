Pinokkió halála és feltámadása

Carlo Collodi novemberben lenne 200 éves, Olaszországban pedig már hónapok óta ünneplik Pinokkió alkotóját. A világhírű fabábu történetének van egy kevéssé ismert fordulata is: szerzője először valóban „megölte” hősét, majd később új életet adott neki.