Carlo Collodi novemberben lenne 200 éves, Olaszországban pedig már hónapok óta ünneplik Pinokkió alkotóját. A világhírű fabábu történetének van egy kevéssé ismert fordulata is: szerzője először valóban „megölte” hősét, majd később új életet adott neki.
Miki egér nem ijed meg a harci bárdtól.
Az óriási szórakoztató parkot március közepe óta zárva tartják, csak a biztonsági őrök maradnak szolgálatban.
Walt Disney munkásságának és az általa alapított stúdiónak emléket állító kiállítással ünnepli fennállása 90. évfordulóját a Walt Disney Company Disney szülővárosában, Chicagóban.