Olha Sztefanisina már visszatért Kijevbe, ahol az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádat emelhet ellene.
Az ukrán elnök említést tett a kijevi védelmi tárcánál várható változásokról is. Az olasz fővárosban zajló újjáépítési konferencián kormányfők, uniós és amerikai vezetők biztosították támogatásukról a három éve az orosz agresszió ellen küzdő országot.
A moszkvai diplomáciai tárca az állami duma elé terjesztette Anatolij Antonov külügyminiszter-helyettes kinevezését Oroszország washingtoni nagykövetségének élére - közölte csütörtökön a Kommerszant című napilap és az Interfax hírügynökség.
"Legyünk reálisak; egy ekkora világhatalomnál vannak olyan nagy ügyek, amelyek alapvetően meghatározzák az elnök naptárát" - így reagált a washingtoni magyar nagykövet, Szemerkényi Réka, amikor a Figyelő arról kérdezte, lesz-e Orbán-Trump találkozó. A válaszból sejthető, hogy erre a tárgyalásra még várni kell, mindazonáltal a nagykövet szerint az amerikai elnöknek nagyon pozitív véleménye van a magyar miniszterelnökről. Szemerkényi azt is elárulta, hogy már háromszor találkozott Trumppal, aki legutóbb már ismerősként üdvözölte.
Vezető amerikai lapokban már eddig is keresetlen szavakkal jellemezték a magyar kormányt, s Washington diplomáciai szinten, illetve az EBESZ fórumán már eddig is megfogalmazott kritikákat, mindezt azonban a legmagasabb szintre emelte, hogy Barack Obama és Bill Clinton is bírálta a magyarországi állapotokat. Simonyi András volt washingtoni nagykövetet, a Johns Hopkins Egyetem Transzatlanti Kapcsolatok Intézetének ügyvezető igazgatóját kérdeztük arról, lát-e esélyt a magyar-amerikai viszony javítására.