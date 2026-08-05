Gyanúsan akadozó weboldal miatt tett panaszt Szigetvári Viktor

Szigetvári Viktor még pénteken közölte az MTI-vel, hogy a www.valasztas.hu működése miatt kifogással fordult a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB). Kifogásában utalt arra: a választási eljárási törvény szerint lehetőség van a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket az ügyfélkapun keresztül is benyújtani pénteken 16 óráig. A Nemzeti Választási Bizottság vasárnapi ülésén elutasította az Együtt-PM társelnökének kifogását.