Czunyiné Bertalan Judit fellebbez a szolgáltatónál. A komoly feladattal megbízott ellenzéki politikus valami visszaélést sejtet, de feltehetően a felhasználói profil létrehozásával van gond.
Nincs itt semmi látnivaló.
A nem jogerős ítélet szerint több mint 700 ezer forintot kell fizetnie a tettét beismerő férfinak.
Semmi közünk nincs hozzá, semmilyen megkeresést nem kaptunk a honlap szerkesztői részéről – szögezte le Szőcs Csaba katolikus plébános.
Ezzel a megjelöléssel kezdődik egy pár soros kód a kormány hivatalos nemzeti konzultációs weboldalán, a nemzetikonzultacio.kormany.hu címen - vette észre a 444.hu.
Feltörték ismeretlen tettesek az orosz külügyminisztérium weboldalát - ismerte el Marija Zaharova, a tárca szóvivője vasárnap a Govorit Moszkva rádióadónak nyilatkozva.
A Nemzeti Kibervédelmi Intézethez (NKI) érkezett bejelentések szerint tavaly több mint ötezer magyarországi weboldalt ért valamilyen kibertámadás. Ezek mintegy 2 százaléka a kormányzati informatikai rendszerek ellen irányuló, célzott támadás volt - közölte az NKI vezetője pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.
Lényegesen leegyszerűsíti az angoltanulást a hétvégi Nyelvparádén bemutatott, új magyar fejlesztésű alkalmazás, ami bármilyen angol szöveget egy gombnyomással kiszótároz és kész leckévé alakít.
A NAV hivatalos weboldalához a megtévesztésig hasonló oldal jelent meg az interneten - figyelmeztetett közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Fiataloknak szóló weboldal indult a holokauszttal kapcsolatos gondolatok megosztására Mi közöd hozzá? címmel a holokauszt-emlékév programsorozatának részeként.
Szigetvári Viktor még pénteken közölte az MTI-vel, hogy a www.valasztas.hu működése miatt kifogással fordult a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB). Kifogásában utalt arra: a választási eljárási törvény szerint lehetőség van a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket az ügyfélkapun keresztül is benyújtani pénteken 16 óráig. A Nemzeti Választási Bizottság vasárnapi ülésén elutasította az Együtt-PM társelnökének kifogását.