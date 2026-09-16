Az Orbán-kormány idén megszerezte volna a visszatartott uniós forrásokat a Fidesz országgyűlési képviselője szerint

A gazdasági bizottság ellenzéki alelnöke azzal érvelt, hogy a kormány a következő hétéves uniós költségvetést vétózta volna addig, amíg Magyarország meg nem kapja a neki járó pénzeket.