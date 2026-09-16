A gazdasági bizottság ellenzéki alelnöke azzal érvelt, hogy a kormány a következő hétéves uniós költségvetést vétózta volna addig, amíg Magyarország meg nem kapja a neki járó pénzeket.
Mindez nem került semmibe sem a településnek, ám meglehetősen furcsán sikerült leküzdeni a munkák megkezdéséhez szükséges bürokratikus akadályokat.
Witzmann Mihály Somogy megyei fideszes országgyűlési képviselő szerint a Buda-Cash-ügyben a felelősöket meg kell találni, és törvény szerinti számonkérésüket mihamarabb le kell folytatni.