Az Orbán-kormány idén megszerezte volna a visszatartott uniós forrásokat a Fidesz országgyűlési képviselője szerint

Fidesz;uniós források;Witzmann Mihály;

2026-09-16 13:47:00 CEST

A gazdasági bizottság ellenzéki alelnöke azzal érvelt, hogy a kormány a következő hétéves uniós költségvetést vétózta volna addig, amíg Magyarország meg nem kapja a neki járó pénzeket.

Az Orbán-kormány hatalmon maradása esetén idén megérkeztek volna a Magyarországnak járó uniós források – mondta el a 444-nek a Fidesz országgyűlési képviselője.

Witzmann Mihály a 2026-os költségvetés módosításáról szóló parlamenti bizottsági vita után a portál azon kérdésére, hogy ebben biztos-e, a következő választ adta: „Én ebben biztos vagyok.”

A képviselő azzal indokolta álláspontját, hogy a következő hétéves európai uniós költségvetés elfogadásakor az előző kormány vétóval akadályozta volna a megállapodást mindaddig, amíg Magyarország hozzá nem jut a neki járó uniós forrásokhoz. Amikor a lap arra kérdezett rá, hogy ez a 6000 milliárd forintos összegre is vonatkozik-e, Witzmann Mihály azt mondta, ebben az esetben a Fidesz-KDNP-kormány „egészen biztosan” ezt a taktikát alkalmazta volna.

A volt kormányfő korábbi álláspontjára is hivatkozott, mondván, Orbán Viktor többször kijelentette, hogy ezek a források járnak Magyarországnak. A képviselő szerint a tárgyalásokon szóba került volna az a napi egymillió eurós büntetés is, amelyet az előző kormányzat kapott.

Amikor a 444 arról kérdezte, pontosan mikor kezdődtek volna azok a költségvetési tárgyalások, amelyekben a vétót alkalmazni lehetett volna, Witzmann Mihály azt válaszolta, erről a brüsszeli ügymenetnél kell érdeklődni, mert ő soha nem volt brüsszeli képviselő. Arra a felvetésre pedig, hogy az érintett pénzek nagy része olyan RRF-forrás, amely augusztus végén lejárt, már nem adott részletes választ, hanem Orbán Viktor korábbi kijelentéseire utalt.