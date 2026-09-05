A baleset Keménfánál történt, Zalaegerszeg térségében. A lengyel turisták zarándokok voltak, akiket a mentesítő busz érkezéséig a zalalövői iskola tornatermében helyeztek el.
Felrobbant egy faipari üzem egyik kazánja Zalalövőn szerda este, egy ember megsérült - mondta el a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek.
Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy 170 négyzetméteres faipari csarnok tetőszerkezete Zalalövőn, a Kossuth Lajos utcában - közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője.
A Richter-skála szerinti 2,5-es erősségű földrengés volt Zalalövő térségében vasárnap késő délelőtt, a rengést a lakosság nem érzékelte - közölte honlapján a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Öt független jelölt közül Pintér Antalt választották polgármesternek Zalalövőn - tájékoztatta a város jegyzője vasárnap az MTI-t.