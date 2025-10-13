Az egykori médiavállalkozó ügyvédje szerint ugyanakkor perdöntő érvekkel csak abban az estben állhatnának elő, ha a felülvizsgálati kérelemre a Kúria új eljárást rendelne el.
Nincs adat arra vonatkozóan, hogy Budapest III. kerületének DK-s polgármestere, Kiss László, ellen titkos megfigyelést folytattak volna a hatóságok – jelentette ki a Népszavának adott videóinterjúban a politikus ügyvédje.
A célja az volt, hogy 14 hónap szabadságvesztéssel megússza azt, amiért 5-15 évre is ítélhetnék.
Óbuda-Békásmegyer őrizetbe vett DK-s polgármestere abszurdnak tartja a korrupciógyanút. Védője közölte, a bíróság pénteken dönt a politikus letartóztatásáról.
Azt állítja, sikerült találni egy olyan szálat, amely elvezethet a valódi felbujtóhoz.
Kiss László a botrány kirobbanásakor arról beszélt, hogy a bűnéért megbűnhődött, egy nappal később azonban már úgy nyilatkozott, hogy koncepciós per áldozata volt, a nem erőszakért börtönre ítélt társaival együtt, éppen ezért perújrafelvételt fog kezdeményezni. Zamecsnik Péter ügyvéd szerint az ilyen kezdeményeznek, amely egy több, mint ötven évvel ezelőtti esetre vonatkozik, nagyon csekély az esélye, hogy sikeres legyen.