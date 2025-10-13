Kiss László-ügy - Zamecsnik: kevés az esély a perújrafelvételre

Kiss László a botrány kirobbanásakor arról beszélt, hogy a bűnéért megbűnhődött, egy nappal később azonban már úgy nyilatkozott, hogy koncepciós per áldozata volt, a nem erőszakért börtönre ítélt társaival együtt, éppen ezért perújrafelvételt fog kezdeményezni. Zamecsnik Péter ügyvéd szerint az ilyen kezdeményeznek, amely egy több, mint ötven évvel ezelőtti esetre vonatkozik, nagyon csekély az esélye, hogy sikeres legyen.