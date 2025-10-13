Zamecsnik Péter: Vannak új bizonyítékok a Fenyő-gyilkosság miatt elítélt Gyárfás Tamás ügyében

Kúria;Gyárfás Tamás;Zamecsnik Péter;felülvizsgálati eljárás;új bizonyíték;

2025-10-13 15:01:00 CEST

Az egykori médiavállalkozó ügyvédje szerint ugyanakkor perdöntő érvekkel csak abban az estben állhatnának elő, ha a felülvizsgálati kérelemre a Kúria új eljárást rendelne el.

Vannak új bizonyítékok, amelyek alátámasztják, hogy nem Gyárfás Tamás volt a felbujtó Fenyő János meggyilkolásánál, de ezekről most nem lehet beszélni – erősítette meg hétfőn az ATV Start című reggeli műsorában Zamecsnik Péter. Az ügyvéd, az egykori médiavállalkozó védője elmondta, hogy a jelenlegi eljárásban, a Kúriához benyújtott felülvizsgálati kérelemről való döntésnél azonban ezekkel a bizonyítékokkal nem, kizárólag egy perújítás keretében lehetne foglalkozni.

Korábban a Népszavának mondta el az ügyvéd, hogy június 14-én nyújtották be a felülvizsgálati kérelmet, mivel álláspontja szerint mind az első-, mind a másodfokú bíróság anyagi jogszabályt sértett a minősítés tekintetében. Ez a gyakorlatban azt jelenti – fejtette ki Zamecsnik –, hogy mind a Fővárosi Törvényszék, mind a Fővárosi Ítélőtábla arra alapozva marasztalta el felbujtóként Gyárfást, hogy ő széttárta a karját, illetve bólintott a fejével, ami valójában nem is történt meg. – Ha a Kúria valamikor, remélem a közeljövőben helyt ad a kérelmünknek, kétféleképpen dönthet: vagy a legfelsőbb bírói fórum hoz a jogszabályoknak megfelelő ítéletet, vagy pedig hatályon kívül helyezi mind az első, mind a másodfokú ítéletet, új eljárást ír elő, és kezdődik minden elölről. Gyárfás Tamás mindkét esetben kisétálhat a börtönből – tette hozzá.

A korábbi médiavállalkozót idén áprilisban jogerősen hét év szabadságvesztésre ítélték, mivel a bíróság szerint felbujtóként követte el az emberölés bűntettét. A Fővárosi Ítélőtábla megerősítette a Fővárosi Törvényszék ítéletét, amely alapján a Magyar Úszószövetség korábbi elnöke bízta meg Portik Tamást azzal, hogy öljék meg egyik legnagyobb üzleti riválisát, Fenyő Jánost. Közvetlen bizonyíték nem volt ellene, ugyanakkor a hangfelvételek és más körülmények alapján a bíróság kétséget kizáróan megállapította a bűnösségét.

– Egy új eljárásban előkerülhetnek új tanúvallomások, mint ahogy előkerültek már eddig is – ismételte meg Zamecsnik Péter, hogy a Kúria jelenleg csak arról dönthet, amit a II. fokú bíróság megállapított. Így az új bizonyítékokkal kizárólag egy perújítás esetén lehetne foglalkozni, de a védő annyit azért a végén elmondott, hogy azok szerinte perdöntők lehetnek, nem is kicsit. Szerinte már csak azért is fontos lenne a mihamarabbi döntés, mert Gyárfás Tamásnak „pszichésen nehéz lehet úgy börtönben ülni”, hogy ártatlan.