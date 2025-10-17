Lázár János már maga sem tudja, hogy milyen hibát követett el Varga Judit a kegyelmi botránynál

Fidesz;Lázár János;Orbán Viktor;zavar;Varga Judit;kegyelmi botrány;

2025-10-17 16:15:00 CEST

Az építési és közlekedési miniszter már nem csak Orbán Viktornak, hanem saját magának is ellentmond. A miniszterelnökkel, Gulyás Gergellyel és Kocsis Mátéval szemben ő volt az, aki szerint semmiképpen nem térhet vissza a volt igazságügyi miniszter a politikai életbe.

Lázár János két nap alatt rájött, mégsem úgy történhetett a kegyelmi botrány, ahogy mondta – írja a hvg.hu azok után, hogy a fideszes politikus Orbán Viktor kormányfő korábbi állítását is kétségbe vonva kedden Kaposváron a Lázárinfón azt mondta, hogy Varga Judit az igazságügyi tárca vezetőjeként egyszerűen összekevert két iratot. Két nappal később Nagykanizsán a portál kérdésére már másként emlékezett erre.

Az igazságügy-miniszter asszony az elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte, 25 év töretlen gyakorlatát folytatva. Távozása az államélet törvényeinek elkerülhetetlen és, azt hiszem, igazságtalan következménye. Ezt még 2024 februárjában mondta a kegyelmi botrányról Orbán Viktor miniszterelnök, jelezve, hogy Varga Judit a szokásjog alapján írta alá Kónya Endree kérvényét. Az említett kaposvári fórumon azonban a 24.hu kérdésére Lázár János szó szerint azt mondta: „A kegyelmi ügyben szerintem még a köztársasági elnöknél is nagyobb hibát követett el az igazságügyi miniszter, aki a köztársasági elnök kegyelmi döntését ellenjegyezte, mondván, a papírok összekeveredtek. Nekem ne mondjon magyar adófizetőként ilyet egy miniszter, hogy a papírok összekeveredtek, mert az a full alkalmatlanság.”

Csütörtökön viszont Nagykanizsán már a hvg.hu kérdésére már nem tényként beszélt a papírok összekeveréséről. A lap szerint talán nem függetlenül attól, hogy időközben Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentette, Varga Judit egyelőre nem akar visszatérni a politikába. – Nem erről beszéltem. Ha ilyen történt volna, akkor is ugyanaz a véleményem, és hogyha tudott arról, amit aláírt, akkor is ugyanaz a véleményem. Nem az a kérdés, hogy mi történt, a nap végén ugyanaz az álláspontom, amit itt is elmondtam a fórumon, ezt nem kívánom se az ön kérdésére, se más kérdésére kibővíteni, mert részletesen megválaszoltam – visszakozott a tárcavezető,

Csakhogy Telex is rákérdezett az ügyre, és akkor ismét feltételes módban nyilatkozott, de elismerte hogy a mai napig nem tudja, hogyan született a kegyelmi döntés: „Ha összekeverte volna, vagy hogyha tudta, hogy mit ír alá, mindkettő ugyanoda vezet, ugyanaz a probléma, de megválaszolom a kérdést, illetve a kérdés mögött lévő másik kérdést: én semmilyen formában nem támogatom azt, hogy aki a kegyelmi ügyhöz kapcsolódik, és gyermekek számára tragédiát okozó pedofilügyben kegyelmet adott, vagy ahhoz kapcsolódó pedofilsegédnek megkegyelmezett, az a Fideszben a jövőben bármilyen formában szerepet vállaljon.”