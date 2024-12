Fogyassz, ha bírsz! – a leggazdagabb ötödnek ötször annyija van, mint a legszegényebbnek

Az éppen az ünnepek előtt elszálló élelmiszerárak csöppet árnyalják azt a sikert, amiről a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely beszámolt: az élelmiszer-infláció éves szinten jó, a fogyasztás jó, a turizmus minden rekordot megdönt, az ipar ugyan visszaesést szenved el, ennek viszont külső okai vannak (fogjuk a német gazdaságra meg a szomszédos háborúra). A kormánypropaganda lehazugozza Magyar Pétert, amiért elszegényedésről beszél – miközben a KSH adatai szerint 2023-ban „csak enyhén” emelkedett hazánkban a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata, és 0,5 százalékpontos növekedés mellett a lakosság 20,2 százalékát érintette. S különben is hálásak lehetünk a kormánynak, mert a 2010-es évek elején ez még 30 százalék fölött volt. A szegénység kockázatának a leginkább kitettek az egyszülős és a három- vagy többgyermekes családok, illetve a 65 év felettiek, vagyis a nyugdíjasok. Ők azok, akik amúgy is alacsony fogyasztásukat ha lehet, most még jobban visszafogják, amíg a felső jövedelmi ötödbe tartozók – akik az országos átlag immár kétszeresét keresik – inkább a pazarlás irányába billentik a mérleget.