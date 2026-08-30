Budapest utcáin fogyatkoznak a fák, egyre több helyen találkozunk kivágott fatörzsekkel. A következő 10–15 évben a fővárosi felnőtt faállomány legalább harmada elveszhet – erről beszélt augusztus elején a FŐKERT vezetése. A klímaváltozás és az aszály sokkos állapotba hozta a fővárosi zöldfelületeket. A megoldást már nem a politikai célú faültetési hullámok jelentik, hanem a meglévő, haldokló fák radikális életben tartása – miközben a groteszk jogi környezetben a betonnak és a közműveknek még mindig több joga van, mint az élő környezetnek.
Újra meghirdették a versenyt az "Európa zöld fővárosa" cím elnyeréséért Brüsszelben, a ma záruló, 2014-es Zöld Hét keretében. Százezer lakos feletti városok jelentkezhetnek az Európai Unió tagországaiból és a tagjelölt államokból.