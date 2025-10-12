Megoldás lehet-e a zombik ellen a reklámok betiltása? Podcast.
Meghalt egy 34 éves, drogos asszony a baranyai faluban. A terjesztőket őrizetbe vették, majd elengedték. Utóbbi miatt sok helybeli háborog, mivel a falu lakóinak negyed-ötöde kristályfogyasztó.
Felejtünk emberként viselkedni. Szép lassan zombik leszünk, és még csak észre se vesszük (…) – írja a digitális társadalom kritikájaként „közeli jövőnkről és távoli jelenünkről” az esztéta Almási Miklós.
Tántorgó élőholtakként ábrázolja a telefonozó fiatalokat új kampányában az ORFK, akiket az sem érdekel, ha elütik őket. A videóban a gázoló tűnik áldozatnak.
Hajnalban, áramkimaradás közben "szélsőséges zombiaktivitásról" szóló hivatalos hatósági figyelmeztetést kapott a floridai Lake Worth 7000-nél több lakója - számol be a Guardian.