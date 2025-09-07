Nem csitult az antiszemitizmus, Ausztriában két év alatt az ötszörösére nőtt a zsidók elleni támadások száma

Súlyos következményei lettek a Hamász által Izrael ellen 2023. október 7-én végrehajtott terrortámadásnak, amelyben 1139 ember meghalt, s 130-an még mindig fogságban vannak.