Huszonkét év után nyert Magyar Kupát a Ferencváros a Komjádiban

A Ferencváros 1996 óta először nyerte meg a férfi vízilabda Magyar Kupát, miután a vasárnapi döntőben hat góllal legyőzte a Miskolcot a Komjádi Uszodában.

Eredmény, BENU férfi Magyar Kupa, döntő: FTC-Telekom Waterpolo - PannErgy-Miskolci VLC 10-4 (4-2, 2-1, 2-1, 2-0) gólszerzők: Varga 5, Younger és Sedlmayer 2-2, Jaksic 1, illetve Bowen 2, Stojanovic és Bedő 1-1 A vasárnapi találkozó csak az első negyed közepéig volt szoros: a Fradi 2-0-s vezetése után a miskolciak még egyenlítettek, ezt követően viszont egyértelműen a fővárosiak akarata érvényesült, és az öt gólig jutó Varga Dénes vezérletével ilyen arányban is megérdemelten nyertek.

"Ez a diadal a csapatjáték diadala, annak a munkának, amit mindenki beletesz. Ez a legfontosabb eleme a játékunknak. Persze vannak mindig meghatározó játékosaink, de nem egy személyre épül a csapat"

- fogalmazott a magyar szövetség honlapján a finálé után Varga Zsolt, az FTC vezetőedzője.

Megjegyezte, úgy érezte, sokat kivett mindkét csapatból az elődöntő, ennek tudható be a lassabb ritmus, a sok hiba. Az elődöntőben és a döntőben is öt-öt gólt szerző Varga Dénes kijelentette: a mostani jó teljesítménye a visszaigazolása annak, hogy jó ötlet volt nyáron kihagynia a válogatott programot. "Szükséges volt a feltöltődés" - fogalmazott az olimpiai bajnok játékos. A Ferencváros ezzel a magyar bajnoki cím, az Eurokupa-győzelem, valamint az Európai Szuperkupa megnyerése után negyedik trófeáját gyűjtötte be 2018-ban. A szombati elődöntőben: FTC-Telekom Waterpolo - A-Híd OSC Újbuda 11-7 (2-3, 5-1, 3-2, 1-1) PannErgy-Miskolci VLC - BVSC-Zugló 9-8 (2-2, 3-3, 3-2, 1-1) korábban: Női Magyar Kupa, döntő: UVSE - BVSC-Zugló Diapolo 10-5 (3-0, 1-0, 2-1, 4-4)