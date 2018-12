Törvénytelenül működhet a volt MÁV Kórház sebészete

Szeptember óta nincs radiológus szakorvos az ügyeleti időszakokban a Honvédkórház II-es telephelyén. Egy ember már meghalt, mégsem változott semmi.



Annak ellenére, hogy óriási felháborodást váltott ki egy beteg halála, amelyben szerepe lehetett a Honvédkórház szervezetlen és jogszabálysértő működésének, a mai napig minden ugyanúgy megy, mint eddig - írja Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő a 444.hu -n.



A válság azzal kezdődött, hogy a vezetés felrúgta a tavasszal a kórház baleseti sebészeivel kötött egyezséget. Ez oda vezetett, hogy a traumatológusok felmondták az önként vállalt túlmunkát. A lavina elindult, rövidesen a sürgősségi osztály is bajban volt, majd a Központi Anesztezilógiai-Intenzív Osztály, aztán a koraszülöttcentrum zárt be ideiglenesen, orvoshiány miatt. Végső soron ez a válság, a munkaerőhiány okozhatta – a rendkívül szervezetlen betegellátás mellett – nemrégiben egy ember halálát is. A Honvédkórház II-es telephelyén - a korábbi MÁV Kórházban - ugyanis

szeptember óta nem elérhető a helyszínen radiológus szakorvos az ügyeleti időszakokban, így a helyszíni ultrahang-diagnosztika sem.

A volt MÁV Kórházban szeptember óta tehát úgy működik a sebészet, hogy nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak, azaz törvénytelenül. A betegeket így az I-es telephelyre kell átszállítani vizsgálatra, ami komoly időveszteség.



A kialakult problémát – az ügyeletben rendelkezésre álló helyszíni radiológust és ezzel a bonyolultabb ultrahang-diagnosztika elérhetőségét – a mai napig nem oldották meg, és a kérdéses osztály sem zárták be, tehát további betegek életét kockáztatják a cikk szerint. Kunetznek van is néhány unortodox ötlete a helyzet gyors és olcsó rendezésére, de azt is felveti: jelezni kell a problémát az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, illetve a Központi Ágynyilvántartó felé, és ekkor az országos tisztifőorvos kijelöli azokat az intézményeket, amelyek a sebészeti ügyleteket megoldják.

Ám hiába, hogy emberek halnak meg az ellátatlanság miatt, a kórház vezetése semmit sem lép.