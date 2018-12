Ezt is vitte Pintér volt cége: övék lett a lovasberényi kormányüdülő

Októbertől hivatalosan is a belügyminiszterhez köthető szekuscég egyik fióktelepe a Hotel Lovasberény.

A cégkivonat szerint október elsejétől az MTVA Kunigunda utcai székházában is szolgálatot teljesítő, Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. egyik fióktelepe Lovasberényben, az Erdő sor 1. szám alatt található - írja az mfor.hu . Az új fióktelep bejegyzésének ténye önmagában nem túl izgalmas, azzá akkor válik, ha beazonosítjuk: ezen a címen található az egykori lovasberényi kormányüdülő is, ami Hotel Lovasberény vagy Erzsébet Szálló Lovasberény néven is ismert - olvasható a cikkben.