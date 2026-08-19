Mészáros Lőrinc helyett Nyerges Zsolt támogatná a mélyszegénységben élő gyermekeket, de száz helyett csak 14-et

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a politika és a sajtó hatalmának örvendezett, igaz, a NER-es oligarcha-csere a rászoruló kicsik alig több mint tíz százalékának jelenthet segítséget.