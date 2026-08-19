A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a politika és a sajtó hatalmának örvendezett, igaz, a NER-es oligarcha-csere a rászoruló kicsik alig több mint tíz százalékának jelenthet segítséget.
Persze a GVH még közbeszólhat.
A kétéves szerződést a Civil Biztonsági Szolgálat nyerte el, egyetlen riválisa váratlanul kivonult a tenderből.
A Pajzs 07 Zrt. két évre szerződött a fővárosi vagyonkezelővel a Bálna védelmére, de a rendezvényház eladása kihatott az üzletre. Szerencsére erre is találtak megoldást.
Pintér Sándor volt cége pénzszállítást végez majd.
A korábban Pintér Sándor belügyminiszter tulajdonában álló vállalkozás 1,4 milliárdért fogja őrizni a HungaroControl állami légiirányító épületét.
Októbertől hivatalosan is a belügyminiszterhez köthető szekuscég egyik fióktelepe a Hotel Lovasberény.
Az év eleje óta ismét Tasnádi László a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. igazgatója.