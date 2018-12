Az Obama-házaspárt csodálják az amerikaiak a legjobban

A katolikusok kötelessége, hogy felemeljék szavukat azzal a hangnemmel szemben, ami erőszakhoz vezethet - figyelmeztetett az egyház egyik papja.

Olaszországban a katolikus egyház nem hallgatja csöndben a jobboldali radikális Liga elnökének uszító, gyűlöletkeltő kijelentéseit. A Famiglia Cristiana katolikus lap rendre figyelmeztet arra, álkereszténység az, amit Matteo Salvini - aki egyben belügyminiszter is - művel. Bár a kereszténység bástyájának nevezi magát, valójában éppen a vallást csúfolja meg. A katolikus lap vállalja a populista politikus bírálatát egy olyan közegben is, amikor nem azoknak kedvez a politikai klíma, akik nem olyan kirekesztően gondolkodnak, mint Matteo Salvini. A belügyminiszter még a márciusi választás előtt egy hónappal rózsafüzért és Bibliát a kezében tartva esküdött hűséget az olaszoknak. Számára a kereszténység annyit jelent, hogy harsogva követeli, minden iskolateremben tegyék kötelezővé a keresztet és védjék meg a hagyományos családmodellt. Ezek az álkeresztény kijelentések azonban Olaszországban hidegen hagyják az egyházi vezetést – emlékeztetett a Politico. Sőt Mario Delpini milánói érsek egyenesen azzal vádolta, hogy politikai célokra használja fel a vallást. Antonio Rizzolo olasz pap és újságíró pedig a Famiglia Cristiana hasábjain figyelmeztetett arra: a katolikusok kötelessége, hogy felemeljék szavukat a bevándorlásellenes hangnemmel szemben, ami az erőszak elharapózásához vezet. Mint mondta, a belügyminiszter retorikája elfogadhatatlan sok katolikus számára. Bár Olaszországban az egyház nyíltan fellép a kereszténységbe csomagolt gyűlöletkeltés ellen, nagy kérdés, hogy az olasz katolikusok kivel értenek egyet. A Famiglia Cristianát egyébként 1931-ben alapította a Gruppo San Paolo kiadó, amely egyebek mellett katolikus könyveket is publikál. A lap többször is élesen bírálta Salvini bevándorlásellenes intézkedéseit.