Ciki! - Obama feleségétől nyúlt le szövegrészeket beszédében Trumpné

Kínos botrány robbant ki a republikánus elnökjelölő kampány kezdetén. Melania Trump, a várható republikánus elnökjelölt felesége volt az első nap fő szónoka, s nagy érdeklődéssel várt beszédét hallgatva többen is ismerősnek vélték a sorokat. Kiderült, Melania és beszédírói egész bekezdéseket emeltek át Michelle Obama 2008-ban Denverben, a demokrata jelölőgyűlésen elmondott beszédéből. Az amerikai tévécsatornák elő is keresték a megfelelő részletet, s egymás mellett játszották le a jelenlegi First Lady, és a milliárdos felesége – több helyen szóról szóra megegyező - szavait.