Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője „álságos felháborodásnak” tartja a rasszista poszt miatti bírálatokat.
A világtörténelem gyorsan elszelelt kétezer éve jellemzően fehér heteró férfiak játszótereként borzasztotta a részvevőket.
A Demokrata Párt országos jelöltállítójának eddigi három napján a párt aktív és egykori politikusai személyes hangú kortesbeszédekben méltatták Kamala Harrist és Tim Walzot.
Ezt a volt amerikai elnök és felesége telefonon közölte a jelenlegi alelnökkel.
Melania Trump, II. Erzsébet és Merkel, valamint Ferenc pápa, Bill Clinton és Elon Musk is bekerült az első tízbe. Itt az új rangsor.
Barack és Michelle Obama a Penguin Random House könyvkiadóval kötött szerződést emlékirataik megírására. A volt amerikai elnök és felesége a hírek szerint több tízmillió dollárt kaphat emlékirataiért. Obama és felesége már bejelentették, hogy a könyv bevételét „jelentős részét” jótékony célra ajánlják fel, egyebek mellett a tehetséges fiatalokat támogató Obama-alapítvány céljaira fordítják.
Michelle-nek lenni címmel tizenhat ismert amerikai művész és közíró esszékötetet jelentetett meg a távozó amerikai first ladyről, Michelle Obamáról.
Ezzel bearanyoztad a napomat, Pam - így reagált egy amerikai kisváros polgármestere Beverly Whaling a közösségi portálon az egyik állami tulajdonban lévő megyei fejlesztési vállalat vezetőjének bejegyzésére, miszerint: Üdítő, hogy egy ízléses, csodaszép, méltóságteljes first lady lesz a Fehér Házban. Belefáradtam már a magassarkúban járó majomba. Vagyis Donald Trump anti-píszí politikája máris termi a maga gusztustalan és rohadt gyümölcseit.
A 44. amerikai elnök és felesége is könyvet ír a Fehér Házban töltött évekről. A The New York Times úgy értesült, hogy Barack Obama és neje, Michelle egyaránt nagy összegű szerződést köthet azt követően, hogy jövő január 20-án kiköltöznek a washingtoni elnöki rezidenciáról.
Nagy várakozás előzte meg Bill Clinton beszédét, a demokrata elnökjelölő konvenció második estéjének egyik legfontosabb programpontját. A volt amerikai elnök nagyon készült a felszólalására, amelyben ezúttal sajátos szerepben lépett fel, felesége, Hillary Clinton elnökké választását ajánlotta. A philadelphiai jelölőgyűlés első napja viharosan alakult, a jelenlegi First Lady, Michelle Obama fordította meg a hangulatot.
Kínos botrány robbant ki a republikánus elnökjelölő kampány kezdetén. Melania Trump, a várható republikánus elnökjelölt felesége volt az első nap fő szónoka, s nagy érdeklődéssel várt beszédét hallgatva többen is ismerősnek vélték a sorokat. Kiderült, Melania és beszédírói egész bekezdéseket emeltek át Michelle Obama 2008-ban Denverben, a demokrata jelölőgyűlésen elmondott beszédéből. Az amerikai tévécsatornák elő is keresték a megfelelő részletet, s egymás mellett játszották le a jelenlegi First Lady, és a milliárdos felesége – több helyen szóról szóra megegyező - szavait.
Barack Obama felesége az egészséges életmód, s a sok mozgás melletti kampányán túl a lányok oktatásának elősegítését is zászlajára tűzte.
A washingtoni Fehér Ház által közzétett képen Barack Obama amerikai elnök és felesége, Michelle Obama fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt az ENSZ Közgyűlése 70. ülésszakán a New York Palace Hotelben 2015. szeptember 29-én.
Michelle Obama nem készül politikai karrierre, nem Hillary Clinton, hanem inkább Laura Bush példáját követné, ha véget érnek a fehérházi évek. Washingtonban Obama felesége és a Bush-házaspár is találkozott az afrikai csúcstalálkozóra érkezett államfők nejeivel.
Közismert, hogy Michelle Obama-nak az Egyesült Államok First Lady-jének személyes szenvedélyes témája az élelmezés kérdése. Véleménye szerint az élelem nem csak az élet és az egészség, hanem a nemzetbiztonság és a nemzetközi szintű társadalmi stabilitás kérdése is.
Ha megkésve is, jelentős nemzetközi akció indult Nigéria támogatására, hogy mihamarabb kerítsék kézre azt a több mint kétszáz lányt, akiket egy hónappal ezelőtt raboltak el a Boko Haram iszlamista terrorszervezet fegyveresei egy túlnyomórészt keresztények által lakott falu iskolájából. Hogyan lett Nigéria a nemzetközi terrorizmus fellegvára, s miként vált a Boko Haram rettegett terrorszervezetté? A helyi hatóságokat is komoly felelősség terheli emiatt.
Az Egyesült Államokban ezen a hétvégén ünneplik anyák napját. Ebből az alkalomból az amerikai elnök helyett felesége, Michelle Obama mondta el szombaton a szokásos hétvégi rádióbeszédet. A First Lady – két tizenéves lány édesanyja – felhasználta az alkalmat, hogy szót emeljen a Nigériában múlt hónapban elrabolt több mint kétszáz iskoláslány kiszabadításáért.
Lesz alkalma az amerikai és a kínai first ladynek bepótolnia Amerikában elmaradt találkozóját: édesanyjával és két lányával Kínába utazik Michelle Obama, az amerikai elnök felesége március második felében - erről a South China Morning Post című lap számolt be szerdán.
Élete csúcspontján érezheti magát Michelle Obama, aki kerek évfordulót ünnepel, ma lett 50 éves. A 44. elnök felesége, az első afrikai-amerikai First Lady a Fehér Házban energikus, eredeti, ám egyszersmind rendkívül tradicionális elnökfeleség. Szigorúan tartja magát ahhoz a hallgatólagos elváráshoz, hogy ne beszéljen bele a politikába. Férje elnökségének hátra lévő három évében hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulásának segítésére akar koncentrálni.