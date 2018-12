Sportolni télen is lehet, sőt óvatosan ajánlott is

Ideális terep a mozgásra a havas táj is: hógolyózhatunk, hóembert építhetünk vagy akár élvezhetjük a téli sportokat is. Ez utóbbit óvatosan tegyük, mert veszélyes is lehet.

dr. Hidas Péter, a Mint minden sport, a síelés, a korcsolyázás vagy a snowboardozás is számos veszélyforrást rejt magában. Egy esés ugyanis ficamot, rándulást, de akár törést is okozhat, de történhet váratlan ütközés is a sípályán. Ha azonban alaposan felkészülünk, körültekintőek vagyunk, és megfelelően védjük a testünket kívül-belül, akkor a téli sportok a balesetek helyett az élményekről szólnak majd. Kezdőként biztosan nem ússzuk meg kék foltok, zúzódások nélkül, de a cél a nagy sportsérülések elkerülése – mondta, a Budai Egészségközpont sportsebész szakorvosa.

Védőfelszerelésben

A fejvédő sisak viselete ugyan csak a gyerekeknek kötelező, de felnőttként is megéri rá beruházni. Ha esünk-kelünk, viseljünk párnázott térd-, könyök- és csuklóvédőt is, főként korcsolyázásnál. A snowboardozóknak pedig a gerincvédő használata is ajánlott. Viseljünk speciálisan síeléshez és snowboardozáshoz kifejlesztett szemüveget. Ez az arcunkat is védi, és lesikláskor nem éri a szemünket közvetlenül a hideg levegő, de a napsütötte, vakítóan fehér sípályán jobban is látunk vele.

Öltözzünk az időjárásnak megfelelően, hiszen elronthatja a mókát, ha fázunk. Célszerű téli sportokhoz kialakított, vízálló ruházatot választani, amely védelmet nyújt a hideg ellen, és elvezeti az izzadságot, így elkerülhetjük a megfázást. A kesztyű nemcsak a hidegtől, de a jeges hó okozta sérülésektől is megóvja a kezünket.

Felkészülten

Ha nem sportolunk rendszeresen, és irodai ülőmunkát végzünk, hasznos lehet már néhány héttel, akár hónappal a síelés előtt felkeresni egy szakembert, és néhány felkészítő , izomerősítő és a sérülésmegelőzés egyik legjobb módszerének számító úgynevezett proprioceptív gyakorlatot megtanulnunk. Végezzük ezeket minden nap 10-20 percig, ezzel ugyanis hozzájárulhatunk a komolyabb sérülések elkerüléséhez és az izmaink jobban bírják majd a terhelést, később jelentkezik a fáradtság, az izomláz, így jobban élvezhetjük a síelést.

Síelés és snowboardozás előtt melegítsünk be, hiszen ezek alaposan megdolgoztatják az egész testünket. Sportolás után pedig lazítsuk le izmainkat, nyújtsunk, így másnap is kellő lendülettel vethetjük bele magunkat a lejtő meghódításába. Az izmainkat regeneráljuk is: a síelést követő lazulás, wellness, szaunázás, esetleg masszázs is hasznos lehet.

Mindig a tudásunknak és edzettségi szintünknek megfelelő pályát válasszuk. Bármennyire is ügyesek vagyunk, előfordulhat, hogy elkerülhetetlen egy esés. Próbáljunk meg a lágy részeken, illetve az oldalunkon landolni, guruljunk behúzott fejjel. Fejsérülés esetén azonnal forduljunk szakorvoshoz, még akkor is, ha kicsi volt a koppanás vagy sisak volt rajtunk, mert a súlyosabb következményei, nem minden esetben jelentkeznek azonnal. Ha térdünk, vállunk vagy könyökünk sérül, és az ízület beduzzad, vagy még másnap is fáj, ne folytassuk a síelést. Jegeljük, pihentessük és hazaérve keressünk fel szakorvost.

Ha fáradtnak érezzük magunkat, a csúszás helyett válasszuk inkább a sétát, pihenjünk, töltődjünk. Ilyenkor ugyanis kevésbé tudunk koncentrálni, így nagyobb a balesetveszély.