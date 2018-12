Kivonulnak az amerikai csapatok Szíriából, legfeljebb a fegyvereik maradhatnak a kurdoknál

A vita már csak a fegyverekről folyik, Trump döntése nyomán az Ankarától joggal tartó kurdok máris Aszaddal léptek szövetségre.

Az Egyesült Államok hadseregének több parancsnoka is azt javasolja, hogy a katonák távozása után is használhassák a terroristák ellen harcoló kurdok az amerikai fegyvereket - írja a Reuters . A hírügynökség három hivatali forrásból is úgy értesült, hogy a Pentagon ezzel a javaslattal készülhet a Fehér Házhoz fordulni. A javaslat tartalma a napokban válik majd véglegessé, sorsáról pedig Donald Trump amerikai elnök dönt majd.