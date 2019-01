A titokban vásárolt Falconnal repült Orbán Brazíliába

Sarkvidéki eredetű levegő érkezik az ország felé, jelentősen visszaesik a hőmérséklet - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely szerdára több megyére figyelmeztetést is kiadott az erős szél miatt.

Éjszaka erős hidegfront vonul át Magyarország felett. Többfelé kell csapadékra számítani: eleinte döntően eső, majd az éjszaka második felében egyre többfelé havas eső, havazás, délnyugaton esetleg ónos eső is várható. Emellett megerősödik a szél is. A Dunántúl északi felén viharos széllökések is lehetnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint szerdára az erős szél miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Szerdán rövidebb időszakokra süthet ki a nap, elszórtan lehet zápor, havas eső, hózápor. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 Celsius-fok, a nappali csúcshőmérséklet plusz 2 és 7 fok között valószínű. Csütörtökön és pénteken is szeles napok várhatók, helyenként hózáporokkal. A hőmérséklet visszaesik, éjszakánként mínusz 8 és mínusz 1 fok közötti, napközben fagypont közeli maximumok várhatóak. Szombaton már egy melegfront érkezik. Beborul az ég és országszerte várható csapadék: döntően havazás, a Dunántúlon azonban inkább eső, havas eső valószínű.