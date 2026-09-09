A volt miniszterelnök fia az afrikai országban nem csak katonaként adta elő magát, humanitárius tevékenységként a magyar agráregyetem segítségével szervezte a 126 tevét befogadni képes telep létrehozását. Még az állatokra szerelhető nyomkövetőket is kormányzati repülőgéppel vitették Csádba.
Leginkább a földről kilőtt veszélyek ellen nyújt védelmet.
A külügy tárca ugyan érdeklődésünkre megadta a gép összes repülésének a célpontját 2022 végéig, a repülések számáról és konkrét céljáról azonban nem árult el részleteket.
A hivatalos magyarázat szerint csapatszállításra, polgári személyek evakuálására, illetve sebesültszállításra szerezték be. Ehhez képest a tárcavezető közel egy évet töltött a fedélzetén.
A külügyminiszter - munkaköréből adódóan -többször látogatott koronavírus-járvánnyal küzdő országokba (olykor a honvédség gépeivel is), így arra kerestük a választ, milyen speciális intézkedésekkel védik a külügy munkatársait, és persze hazatérésük után az itthon maradókat.
Nemzetbiztonsági érdek az is, hogy ne tudjuk, mit keresett egy katonai Airbus Spanyolország egyik legfelkapottabb üdülőhelyén.
Elkényeztetik a katonákat, vagy csak a gépeket saját célra használó Orbán Viktornak jár ez a luxus? – érdeklődik a Demokratikus Koalíció.
Ez az a repülő, amit a honvédség egyik cége vásárolt meg, hogy aztán sokáig mélyen hallgasson róla. A luxuskategóriás jármű nem kormánygép, mégis a kormányfő utazik vele
Bermudán bejegyzett céghez tartozott korábban repülő, amit szőnyeg alatt vásárolt fel a honvédség egyik vállalata. A luxusgép korábban megjárta Máltát és Puerto Ricót is.
Bár nem beszéltek róla, két Falcon7X-et is vásárolt honvédség – a másodiknak ráadásul polgári lajstromszáma van. Kiderült, hogy Csányi Sándor luxusrepülője is kormányzati gépként azonosítja magát - még akkor is, ha éppen egy focimeccsre tart.
Többfunkciós kormánygépeket vesz az Orbán-kormány - írja a Magyar Nemzet. Információik szerint olyan használt, átalakított Airbus A319-es utasszállító repülőgépekről van szó, amelyeket azért tudnak megszerezni, mert a közelmúltban több fapados légitársaság is csődbe ment.
Nagyon is érthető, hogy repülőgép-vásárláson töri a fejét az Orbán-kormány, hiszen hetek alatt százmilliókat költ utazásra a minden korábbinál nagyobbra duzzadt apparátus.
Dollár tízmilliókba kerülő Airbus beszerzését fontolgatta a kormány, erről tárgyaltak is az év első felében. A Miniszterelnökség nem cáfolta értesülésünket.
Kormánygéppel kezdenék a honvédség légi szállító képességének a modernizációját: az OTP-vezér üzleti gépét veszik meg az állami vezetők szállítására - írja a Magyar Nemzet.
Az izraeli kormány vasárnapi ülésén megszavazta, hogy az államkassza terhére különrepülőgépet vásároljanak Benjámin Netanjahu kormányfő és Simon Peresz államelnök utazásaihoz - közölte a Maariv című izraeli lap hírportálja, az NRG.