Hiába maszatoltak, előkerült még egy Falcon-kormánygép

Bár nem beszéltek róla, két Falcon7X-et is vásárolt honvédség – a másodiknak ráadásul polgári lajstromszáma van. Kiderült, hogy Csányi Sándor luxusrepülője is kormányzati gépként azonosítja magát - még akkor is, ha éppen egy focimeccsre tart.