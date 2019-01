Elhunyt Peter Ogi

Ez az év tényleg jól kezdődött: a Drága örökösök egyből behúzza a nézőjét.

Meglehetősen luxusnak tűnik egy sorozat nyitó epizódjában felkenni egy autó szélvédőjére egy olyan kaliberű színészt, mint Koltai Róbert, ám a Drága örökösök forgatókönyve nem kímélte Szappanos Mihály karakterét: a falusi kópénak halnia(?) kell ahhoz, hogy hosszú évek után végre összejöjjön egy tető alatt a családja. Méghozzá Ökörapátiban a szülői házban, amelyet Kálmán bácsi gyerekei szándékuk szerint örökre maguk mögött hagytak. Mónikát, a kavarógépet (Járó Zsuzsa) felveti a pénz, nincs semmi gondja, csak a fia, Tamás (Mohai Tamás), aki naphosszat a nőket hajkurássza. Tibi, az ősbunkó taxis (Lengyel Ferenc) az egész világgal hadban áll, a legkisebb dolgok is az anyázásig felizgatják. Életében egyetlen biztos pont, hogy leugathatja jó szándékú feleségét, Valit (Csarnóy Zsuzsa). A legkisebb gyermek, Kristóf (Kovács Lehel) az igazi lúzer: játékfüggő, uzsorás szorongattatja, a felesége úgy közli, hogy válik tőle, hogy zárat cseréltet. Mónika fia, Tamás mellett teljes jogú örökös még Tibi lánya, Kata, az orvos (Horváth Sisa Anna) is, akinek Kristófhoz hasonlóan épp egy dráma közepén kell Ökörapátiba utaznia: a kórházból, ahol dolgozott, kirakták, kollégája-szerelme pedig nem állt ki érte. Kata keresztje, hogy túl normális egy bolond világban. „Ha ezt a videót látjátok, én már halott vagyok” – Kálmán bácsi a végakaratát több filmből is ismerős fordulattal vezeti fel, de a szeme úgy csillog, hogy önkéntelenül is nevethetnékje támad a nézőnek. Pedig a valóságból is ismerős helyzet igazából aggasztó: az örökösök egy csepp könnyet sem morzsolnak el apjukért, nagyapjukért, inkább az izgatja őket, az öreg hogyan halmozhatott fel ennyire mesés összeget. Az örökség megszerzése viszont lehetetlennek tűnő feladatnak tűnik számukra: egy évig Ökörapátiban kell élniük, a falut tizenkét óránál hosszabb időre nem hagyhatják el. Amennyiben egyikük sem felel meg az elvárásnak, a hatszázmillió forint a falu egyesületére száll – feltehető, a falu lakóinak egy része ezért mindent el is fog követni a következő epizódokban. A falusiakban további kiváló, változatos, szórakoztató – és életszagú karaktereket – ismerhetünk meg. Itt van például a polgármester, Horváth Attila (Haagen Imre), aki − több fideszes polgármesterhez hasonlóan − európai uniós támogatásból építtetett panziót saját használata. A Szebb Ökörapátiért Egyesület elnöke, Gál Mihály (Bede-Fazekas Szabolcs) fővadászként tart célra. Egyelőre a sikerdíjra, ajándékra igényt tartó, „vállalkozó” polgármester anyukával nem találkozhattunk, ami a magyar valóságot illeti – de nem is biztos, hogy ilyen karakter lesz a sorozatban. Az RTL Klub másik sikersorozatával, A mi kis falunkkal összevetve a Drága örökösök fajsúlyosabb, kimunkáltabb szériának tűnik az első epizódja alapján. Ami a folytatást illeti: sose rosszabbat! Info: Drága örökösök, RTL Klub, január 1.