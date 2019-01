Panellakás lángolt Kőbányán, egy ember megsérült

A vendéglősnek régi ismerőse reklámtábláját kínálták eladásra: belement az üzletbe, de csak azért, hogy csőbe húzza a tolvajt.

Orgazdának adta ki magát egy egri söröző vezetője, és így tudott lebuktatni egy betörőt - derül ki a helyi járási ügyészség közleményéből . Az eset még tavaly júniusban történt, az ügy vádlottja, egy 25 éves férfi hajléktalanként bolyongott Egerben, miután barátnője egy veszekedés után kitette a szűrét.

A férfi egy raktárépület közelében aludt, majd – hogy némi pénzhez is jusson – betörésre szánta el magát: lefeszítette a rácsot az épület egyik ablakáról, és az üveget beütve bejutott a raktárba. A helyiségből egy neontáblát lopott el, amit azonmód át is vitt a szomszédos sörözőbe, hogy túladjon rajta.

A söröző tulajdonosa azonnal felismerte a táblát, ami egykori kollégája cégéreként lógott az utcán, de nem leplezte le a betörőt. Inkább belement a játékba: 2500 forintért megvette a táblát, majd azt is megjegyezte, hogy szívesen vásárolna még hasonló holmikat.

A sikerén felbuzduló betörő már fordult is vissza a raktárhoz újabb beszerző körútra, de ekkor titokban már a kocsmáros is követte – útközben értesítette a tábla gazdáját, valamint a rendőrséget is. Míg a rendőrök megérkeztek, a vendéglátós egy ismerősével elállta a raktár ablakát, a tolvaj így kelepcébe került. Az általa okozott kár megtérült, és a tábla is visszakerült jogos tulajdonosához. A 25 éves férfit elfogták, és kihallgatták; az egri járási ügyészség később kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás miatt emelt ellene vádat. A vádhatóság közérdekű munka kiszabását kérte a fiatal vádlottra, és részleges vagyonelkobzást is szükségesnek tartottak - az ügyben azonban az illetékes bíróság fog dönteni.