Sírás, átkozódás a patikákban: az orvosokat nem érte utol a recept felírásról szóló jogszabály módosításának híre

Ezúttal azok estek a kapkodó jogalkotás áldozatául, akik szeretteik gyógyszereit próbálják kiváltani a patikákban. Öt munkanapnyi felkészülés ugyanis nem volt elegendő ahhoz, hogy minden orvos értesüljön egy fontos változásról.

Az orvosokat nem érte utol a recept felírásról szóló jogszabály január elsejei módosításának híre, és ez komoly zavart okoz a gyógyszertárakban. Bár a friss hosszabbítás nyomán ez év végéig még kötelező felírási igazolást vagy receptet is a beteg kezébe adni, sok orvos enélkül engedi el a páciensét. Ez aztán a kiváltásnál okoz gondot, hiszen az elektronikusan felírt szereket a gyógyszerész kizárólag magának a betegnek adhatja ki. Január eleje óta számos esetben okozott drámai helyzetet, hogy a családtagok emiatt nem tudták kiváltani a súlyosan beteg hozzátartozójuk orvosságait. Így járt az az asszony is, aki a budai bevásárló központ patikájában percekig hasztalan könyörgött a gyógyszerésznek. Daganatos apjának jött a fájdalomcsillapítóért, és az ünnepek alatt összeszedett tüdőgyulladására ható készítményekért. A nő hozta az apja e-személyijét, meghatalmazást két tanú aláírásával, hogy megbízta lányát a gyógyszerek kiváltásával. Felírási igazolása, receptje azonban nem volt, azt nem kapott az orvostól. A gyógyszerész viszont enélkül a bizonylat nélkül nem adhatta ki a készítményeket. Az asszony egyre dühösebb lett, nem értette, mi a fene történik itt. Apja képtelen felkelni az ágyból. Erős fájdalmai vannak, az pedig létkérdés, tüdőgyulladására megkapja-e a gyógyszereket, ráadásul a nő azt sem tudja, mikor rendel megint az orvos, aki rendelte a pirulákat. A patikus hiába ismételte: együtt érez, de mást nem tehet: vagy a beteg megy oda, vagy visznek receptet. Csak ebben a budai patikában naponta többször ismétlődik ez a jelenet. Nem ritka a sírva-átkozódás – mondja lapunknak a gyógyszerész. Márpedig jogsértést követne el a gyógyszerész, ha recept vagy felírási igazolás nélkül adná ki a hozzátartozóknak a gyógyszert – erősít rá a budai patikus álláspontjára lapunknak Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. Ha ugyanis a gyógyszerész odaadná a szükséges szereket és később nem tudná bemutatni a hozzájuk tartozó vényt az ellenőröknek, egyrészt pénzbüntetést szabnának ki rá, másrészt az egészségbiztosító is megtagadhatja a készítmény árához járó támogatás kifizetését. Tavaly december 18-án jelent meg az a jogszabály, amely egy évvel meghosszabbította a papírvények kötelező használatát. A módosítást a Magyar Gyógyszerészi Kamara kezdeményezte. Hankó Zoltán, a köztestület elnöke szerint erre azért volt szükség, mert az e-vények bevezetése óta eltelt egy év után is a vényíró orvosoknak is egy része még mindig nem használja az e-recept felírási lehetőségét. A problémát most az okozza, hogy az orvosok egy része a korábban jelzett papírvények megszüntetéséhez tartotta magát és az év végétől már nem ad ki receptet. - Addig nincs s ezzel probléma, amíg a beteg maga megy a patikába a kiváltandó gyógyszerért – mondta lapunknak Komáromi Zoltán háziorvos, mert ő az e-személyijével igazolhatja, hogy övé az e-recept. Azt azonban a jogalkotónak mindmáig nem sikerült egyértelműen szabályoznia, hogy egy családtag, vagy a szomszéd milyen igazolásokkal veheti át csak az e-térben felírt pirulákat. Erre világít rá a mostani zavar is. Hozzátette, erre az anomáliára több szakmai fórumon is figyelmeztették a rendszer működtetőit a felíró orvosok is, eddig mindhiába. Pedig becslése szerint a terápiára szorulók negyede, ötöde helyett a hozzátartozók, vagy a szomszédjuk megy a patikába. Azaz ez a hiba nagyon sokakat érint. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke lapunk megkeresésére megerősítette: a doktornak 2019. végéig kötelező felírási igazolást adnia. Ezt mindenkinek tudnia kell. Hozzátette: célszerű lenne, ha a felírási igazolást a beteg vagy adott esetben a helyette eljáró hozzátartozó külön is kérné az orvostól, ha netán az, erről magától megfeledkezne.