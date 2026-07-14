Kinek jó, ha a patikus is írhat receptet?

Már a gyógyszerészek receptírását lehetővé tevő rendelet híre is élénk tiltakozást váltott ki az orvosok köztestületéből. Aggódtak a betegbiztonságért, és fell is szólították a pácienseket, hogy továbbra is az orvosukkal írassák föl a gyógyszereiket. Az azóta eltelt néhány hét úgy tűnik csillapította a kedélyeket.