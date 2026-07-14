A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Hankó Zoltán a Népszavának megerősítette: a kamara tudomásul vette és szakmailag is indokoltnak tartja a halasztást.
Mi, magyarok nemcsak felkent öndiagnoszták, hanem nagy öngyógyító hírében is állunk.
Már a gyógyszerészek receptírását lehetővé tevő rendelet híre is élénk tiltakozást váltott ki az orvosok köztestületéből. Aggódtak a betegbiztonságért, és fell is szólították a pácienseket, hogy továbbra is az orvosukkal írassák föl a gyógyszereiket. Az azóta eltelt néhány hét úgy tűnik csillapította a kedélyeket.
Hiába tiltakozott a döntés ellen a Magyar Gyógyszerész Kamara.
A gyógyszerpróbák évente mintegy húszezer betegnek kínálnak esélyt a gyógyulásra, olyan betegségekben is, amelyekben még nincs forgalomban hatékony készítmény.
Ezúttal azok estek a kapkodó jogalkotás áldozatául, akik szeretteik gyógyszereit próbálják kiváltani a patikákban. Öt munkanapnyi felkészülés ugyanis nem volt elegendő ahhoz, hogy minden orvos értesüljön egy fontos változásról.
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt bejelentést tett a rendőrség felé az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) miután egy bejelentést követő laboratóriumi vizsgálat kapcsán arra a megállapításra jutott, hogy egy gyógyszerész egy adag magisztrális gyógyszer (kúp) készítése közben valószínűsíthetően felcserélt két gyógyszer hatóanyagot. A vizsgálat jelenleg is tart, a gyógyszertár működési engedélyét az ellenőrzés lezárásáig felfüggesztette az OGYÉI - írja közleményében az intézet.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 150 millió forintra bírságolta a Merck Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Kft.-t, mert a fogyasztónak úgy tűnhetett, hogy egy gyógyszerész ajánlotta a cég vény nélkül kapható, gyógyszerként nyilvántartott Flexagil krémjét televíziós reklámjaiban - közölte a GVH.
Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség azzal a gyógyszerésszel szemben, aki a gyanú szerint több mint húszmillió forintot vett ki jogtalanul a munkahelyének pénztárából Székesfehérvárott - jelenti a HavariaPress.