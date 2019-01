Magyar megoldás segíthet a légikatasztrófák megelőzésében

Egy felmérés szerint a többség ezt helyesli is, a házi tűzijátékozást viszont sokan elfogadhatónak tartják óévbúcsúztatáskor.

A pirotechnikai eszközök használatának veszélyeire figyelmeztetett a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat csütörtökön közös sajtótájékoztatóján. Povázsai Sándor, az Országos Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti főosztálya rendészeti osztályának vezetője kiemelte: a vonatkozó, 2011-es kormányrendelet szerint a pirotechnikai termékek négy kategóriába sorolhatók: az első két osztályba tartozókat egész évben lehet forgalmazni, míg a hármas kategóriájúakat - a kijelölt üzletekben vagy az ideiglenes árusítóhelyeken - csak december 28-tól december 31-ig, felhasználni pedig december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig lehet. A harmadik osztályba tartozókat az említett időszakban korlátozott mennyiségben, három kilogramm hatóanyag-tartalomig szabad birtokolni háztartásonként. Interneten vásárolni, postai úton kiszállíttatni szigorúan tilos ezeket a termékeket. Petárdát magánszemély nem használhat még az ünnepi időszakban sem, mivel már a birtoklása is szabálysértésnek számít, és 150 ezer forintig terjedő büntetéssel sújtható. Tilos a termékeket megbontani, vagy kiskorú kezébe adni, s körültekintően kell ezeket tárolni. A megvásárolt pirotechnikai eszközön lennie kell magyar nyelvű felhasználási útmutatónak és balesetvédelmi tájékoztatónak is. Az elmúlt években a tűzesetek zömét elsősorban az okozta, hogy meggyulladt a pirotechnikai eszközök környezetében lévő növényzet vagy a közelben lévő épület teteje, esetleg erkélye - mondta Badonszki Csaba, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzvédelmi főosztályvezető-helyettese. Ezek elkerülésére figyelni kell a tárgyak egymástól, a növényzettől az emberektől és az épületektől való távolságára, a rakéták irányára, és biztosítani kell az esetleges tűz oltására szolgáló vizet is - mondta, hozzátéve, a szélre is figyelni kell, s arra is, hogy az ilyen termékek jól legyenek rögzítve használat előtt. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója elmondta, a legnagyobb veszélyt az illegálisan beszerzett vagy az otthon barkácsolt pirotechnikai eszközök jelentik. Tavaly tizenöten szenvedtek pirotechnikai eszközöktől baleseteket, sokszor előfordult, hogy gyermekek vagy kiskorúak voltak az áldozatok.