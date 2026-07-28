Minden üzemkezdet előtt átvizsgálják a 3-as metrót

Minden üzemkezdet előtt átvizsgálják a BKV és a BKK szakemberei a 3-as metró teljes vonalát, és a talált hibák jellegétől függően, ha szükséges, korlátozásokat vezetnek be, a forgalom csak az üzembiztonság fokozott szem előtt tartásával indulhat meg - közölte a két közlekedési társaság.