A Ferencváros 25 milliárdos támogatásának elszámolása ugyancsak folyamatban van.
A bejelentéseket követően a rendőrség gyorsan intézkedett, megkezdte az ingatlanok átvizsgálását.
Robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt sehol nem találtak.
Egyszerűbbé, gyorsabbá és pontosabbá teheti a repülőgépek és más légijárművek külső átvizsgálását, illetve karbantartását az AerinX nevű magyar cég kiterjesztett valóság (AR) alapú megoldása.
Minden üzemkezdet előtt átvizsgálják a BKV és a BKK szakemberei a 3-as metró teljes vonalát, és a talált hibák jellegétől függően, ha szükséges, korlátozásokat vezetnek be, a forgalom csak az üzembiztonság fokozott szem előtt tartásával indulhat meg - közölte a két közlekedési társaság.