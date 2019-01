Rotyog, dagad a Gundel-botrány

Bár irreálisan olcsónak tűnnek a Várban működő Karmelita Menza árai ahhoz képest, hogy a Gundel Étterem szolgáltatja a menüt, a 260 forintos Gundel-palacsinta, a 300 forintos húsleves vagy a 900 forintért árult roston sült csirke sajtmártással, egy állami intézményben még ennek is a töredékéből kell megoldani az étkeztetést. A kórházakban naponta 550 forintból kellene biztosítani a szükséges 1800-2400 kalóriabevitelt, kórházi vezetők szerint a normatívát legalább 20 százalékkal kellene emelni, hogy ez reális legyen. Azokban a kórházakban, amelyek nem rendelkeznek saját konyhával, napi ezer forintnál is többet költenek az étkezésre. Jobb a helyzet a bölcsődéknél. Ma van olyan bölcsőde például, ahol naponta 440 forintot kérnek a szülőktől étkezési térítési díjra (ezek településenként eltérhetnek, a helyi önkormányzattól is függ), ebből azonban rezsiköltségek is lejönnek, így egy gyermek négyszeri étkezését napi 346 forintból kellene megoldani, ehhez azonban az állam, amennyiben az intézmény igényli, kiegészítő támogatást is nyújt, évi 494 100 forint értékben. Ez évi 220 munkanappal/bölcsődei nappal számolva napi 2246 forintot jelent. Egy bölcsődei dolgozó napi 360 forintot fizet az ebédért, igaz, ebből csak 258 forintot költenek magára az élelmiszerre. A hvg.hu által kirobbantott botrányból politikai ügy is lett. A Demokratikus Koalíció (DK) törvénymódosító javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a kórházakban, iskolákban és óvodákban is ugyanannyiért lehessen étkezni, mint a Miniszterelnökségen. A DK képviselői kedden ételhordókkal mentek a Várba a Miniszterelnökség épületéhez, hogy vásárolhassanak maguknak az olcsó menzán. A bejáratnál Fodor Gergely, a budai várnegyed területén megvalósuló fejlesztésekért felelős kormánybiztos várta őket és közölte velük, hogy csak akkor mehetnek be, ha 72 órával korábban bejelentkeznek, majd elmondta, hogy a Gundel nyílt, közérdekű adatkérés útján bárki által megismerhető pályázaton el a megbízást. A Miniszterelnökségnek havi 2,5 millió forint bérleti díjat fizetnek, az ételek költségébe, összetételébe nem szólnak bele. A Miniszterelnökség később közleményt is kiadott. Ebben azt írják, a menza nem étterem, az adagok kisebbek a szokásosnál és a választék is korlátozott, így az árképzés hasonló, mint a parlamenti menzáé, ahol 780 forint egy menü.- írták. Az olcsó menza a Beteg voltam, és meglátogattatok civil kezdeményezés tagjainak érdeklődését is felkeltette: a helyi egészségügyi ellátás javításán dolgozó önkéntesek nyílt levélben fordultak a Gundel Kft.-hez, mint írták, számos magyar kórházban is szükség lenne ilyen árszinten olcsó étkeztetésre, ők a maguk részéről szívesen segítenek a lehetséges partnerek felkutatásában. Az étterem azóta a közösségi médiában is folyamatosan kapja a magáét.- írta egy kommentelő.- írta más. Volt, aki Békéscsabára invitálta az étterem üzemeltetőit:Van, aki online rendelne: