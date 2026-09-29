Egyre többen mondanak le a nyári lakodalomról, a klímaváltozás ugyanis átírja az esküvői főszezont is: sok pár a nagy napot immár szeptemberre, októberre, sőt januárra – a héten belül pedig szombat helyett inkább péntekre – helyezi át.
A cég nem várta meg a bérleti díj elengedését, visszalépett a Karmelita Menza üzemeltetésétől. A kormánydöntés újabb tízmillióktól fosztja meg az önkormányzatokat.
2019. január 3-tól biztosítják a büfét a kormányüléseken.
A Gundelt üzemeltető cég az utolsó pillanatokban adhatta le pályázatát a miniszterelnökségi menza üzemeltetésére. Kiderült, hogy több menő vendéglátóhelyet is hirdettek a Budavári Palotában - csak ezeket nem akarta kibérelni senki.
Figyelem, a kemény munkát a törvény bünteti! Ha Budapestet nem is sikerült teljesen leállítania a kormányellenes tüntetőknek, a Gundel étterem egy napra bezárt.
A várbeli luxus-menzára is betértek a párt képviselői, akik minden iskolában és kórházban Gundel-minőségű ételeket akarnak látni.
"Mi is a probléma? Hogy a várban túl olcsó? És ez kinek fáj?" - írta kommentjében Kóka János.
Húsleves 300, sertéssült 800, somlói 260 forint. A miniszterelnök stábja alighanem a puritánságot akarta bizonyítani a Gundel-menza árainak nyilvánosságra hozatalával, de ettől az egész csak még abszurdabb lett.
Több millió forintba is kerülhet az a titokban tartani próbált, ám a Népszava értesülése alapján a héten nyilvánosságra került beiktatási party, amelyet Orbán Viktor környezete is igyekezett titkolni, ám a mai Blikk már azt is tudni véli, hogy a szombat esti díszvacsorát Budapest egyik legpatinásabb éttermében, a Gundelban tartják. A lap azt is írta, hogy a számlát a holnap újraválasztandó miniszterelnök saját zsebéből fizeti.
Hungarikum lett gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka, a Zsolnay porcelán és kerámia, a 100 tagú cigányzenekar, a Gundel-örökség, valamint a Pick téliszalámi.