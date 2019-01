Rohamléptekben gazdagszik a magyar elit

A liberálisok a szabadság ellenségei – mondta a miniszterelnök, aki Tiborcz és Mészáros gazdagodásának kérdését azzal hárította el, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozik. A miniszterelnök tartja 2019 első Kormányinfóját, az eseményről folyamatosan tudósítunk.

Cikkünk frissül! Az idei év első Kormányinfóját rendkívüli módon Orbán Viktor tartja. A miniszterelnök elsőként a sajtótájékoztatón arról beszélt: a 2018-as év gazdasági növekedése 4,6 százalék lesz a mostani tudásuk szerint, a hiány két százaléknál megáll és a lakosság fogyasztása 6 százalékkal bővül. Orbánt a pénzügyminiszter arról tájékoztatta, hogy a gazdaság stabil. A nemzeti konzultációval kapcsolatban megjegyezte, hogy az összesítést követően megkezdődött az intézkedések kidolgozása. Szavai szerint a családok védelméről szóló nemzeti konzultáció volt a harmadik legnagyobb részvételű konzultáció, 1 millió 382 ezer kérdőívet küldtek vissza. Mint mondta, „Harminc éve szabadon” néven kétéves emlékév kezdődik, a szervezésre Kövér László házelnököt kérték fel, és a kormányt Gulyás Gergely képviseli majd. Orbán arról is beszélt: szerinte Magyarország volt eddig az egyetlen ország, ahol az emberek elmondhatták a véleményüket például a migrációról, ezért az európai választás „nagy lehetőség az európai embereknek”. Egy decemberi felmérésre hivatkozva pedig azt mondta, a magyarok számára a legfontosabb kérdés a migráció. A miniszterelnök közölte, hogy szeretné, ha az Európai Unió intézményeiben a bevándorlásellenes erők lennék többségben. Felidézte, hogy az ENSZ „migránspaktumát” kilenc EU-állam utasította vissza, amit önmagában is előrelépésnek tart. Az EP-választás célja szerinte az, hogy – az EP-ben a migrációt ellenző pártoknak legyen többségük, – utána az Európai Bizottságban többségük legyen a migrációt ellenző biztosoknak, – majd a nemzeti parlamenti választások eredményeként az Európai Tanácsban. Az is cél, hogy az EP-választás eredményeként „mi legyünk a legsikeresebb párt” Európában és az Európai Néppártban – fogalmazott. Kitért arra is: a Fidesz listavezetője az EP-választásokon a kormány jelöltje is az Európai Bizottságba (a Fidesz listáját Trócsányi László igazságügyi miniszter vezeti).



A beszéd után elkezdődtek az újságírói kérdések. „Miniinterjúkat nem fogok engedni” – jegyezte meg Kovács Zoltán. A miniszterelnök az MTVA Guy Verhofstadttal kapcsolatos felvetésére (aki azt mondta: Orbán se nem demokrata, se nem keresztény) közölte: „a liberálisok a szabadság legnagyobb ellenségei”. A Reuters munkatársa arra volt kíváncsi, Matolcsy marad-e a jegybankelnök, Orbán erre annyit mondott, hogy nem várható meglepetés. Arról is beszélt, hogy a Budapest Bankot visszaadják a magánszektornak. Az Origo arra volt kíváncsi, mi a véleménye a közös ellenzéki lista ötletéről. Ezzel az ellenzék „a saját sírját ássa” – reagált a miniszterelnök. Beszélt a túlóratörvényről is, mely szerinte nem a nagy munkaadókat segíti. A lényeg az, hogy ne kelljen kiskapukat keresni a túlórákhoz. A Pesti Srácok szerint érdekes, hogy több országban is egyszerre robbantak ki tüntetések jobboldali kormányok ellen. Orbán azt mondta: „Soros György által támogatott”, „bevándorlás-párti erők” mindenhol tüntetnek, de „ennek a sportágnak ez a természete”. Nemzetközi színtéren mérik ugyanis össze az erejüket a bevándorlásellenes és bevándorláspárti erők, „itt most nekünk Európa-léptékű sikerre van szükségünk” – jelentette ki. „Az, hogy valamit összeadnak vagy nem, az arányokon nem változtat” – mondta a 444 kormányközeli médiaalapítvánnyal kapcsolatos kérdésére válaszolva a miniszterelnök. Majd arról beszélt, hogy ahogy felkel tudja, „a mai napon is ellenszélben fogok dolgozni”. „Többen vannak ellenem önök közül, mint velem” – jelentette ki, bár szerinte a választások megmutatták, hogy „ilyen körülmények között” is lehet sikereket elérni. A portál Tiborcz István és Mészáros Lőrinc milliárdossá válásáról is megkísérelt feltenni egy kérdést, ám Orbán ezt annyival elintézte, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozik. „A korrupciónak nincs elfogadható szintje” – ezt már az mfor.hu-nak mondta a miniszterelnök, és kijelentette, hogy ebből a szempontból a zéró tolerancia elvét kell követni. „Az én barátomat, Manfred Webert bepalizták” – összegezte véleményét azzal kapcsolatban, hogy az EPP frakcióvezetője is megszavazta a Sargentini-jelentést. Szerinte Webert a CEU ügyében vezették félre. Az Index arra volt kíváncsi, hogy „milyen illiberális fordulatokat kell még Magyarországon végrehajtani” 2030-ig, Orbán pedig arról kezdett beszélni, hogy szerinte a magyarok a fontos kérdésekben illiberális álláspontot foglalnak el, ezek a bevándorlás, a család és a keresztény kultúra megvédése. Majd hangsúlyozta, hogy a liberális szó mást jelent például Magyarországon, mint az angolszász világban. Az alkotmányrevízióról pedig azt mondta: „lassan haladunk”, néhány hónappal később fognak végezni. Lapunk arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy mikor fog interjút adni nem kormánypárti médiumoknak, és miért nem engedtek be több szerkesztőséget a mostani Kormányinfóra. Orbán közölte: „egy interjúnak nem az az értelme hogy bikaviadalt vívjak egy újságíróval”, és azt mondta, ha egy beszélgetés azt a célt szolgálja, hogy minél több oldalról megvilágítsanak egy kérdést, rendelkezésre áll. A második kérdésre Kovács Zoltán válaszolt: mint minden kormányinfón, ez is meghívásos, szerinte ennyien férnek el a teremben. A Kormányinfót a miniszterelnök Facebook-oldalán élőben közvetítik:



Orbán Viktor emberemlékezet óta nem tartott olyan tájékoztatót a hazai sajtónak, ahol elméletileg bármiről kérdezhető. E célra a kancelláriaminisztert – korábban Lázár Jánost, most Gulyás Gergelyt – ajánlotta, aki néhány hetente olyan tájékoztatót tart a magyar nyelvű sajtónak, ahol elvileg bármi szóba kerülhet. Esetenként különböző nyilvános eseményekre érkezvén, illetve onnan távozóban tehettek fel az újságírók a kormányfőnek néhány gyors kérdést, már amennyiben ez a miniszterelnököt ilyenkor fizikailag is eltakarni igyekvő Havasi Bertalan, illetve a testőrök szándékai ellenére sikerült. Orbán Viktor tavaly egy hasonló, gyors újságírói kérdés megválaszolását utasította vissza akképp, hogy az év végén úgy is sajtótájékoztatót tart. Ez eddig elmaradt, a jelek szerint most pótolják.

Orbán csütörtök hajnalban már a Facebookon írt a közelgő eseményről. „Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek” – üzente a miniszterelnök.