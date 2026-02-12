Pogátsa Zoltán: az idei lehetne a baloldal lázadásának éve

A most utcán lévő emberek a magyar középosztály Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológus szerint. Úgy látja, nem az egyébként is tiltakozókat, hanem az érdekeik védelmére ma nem képeseket, az elszegényedett, lecsúszott középosztályt kellene mobilizálni, őket pedig markáns szociáldemokrata politikával lehet képviselni. A nemzetközi politikai gazdaságtan szakértője, több egyetem - például a CEU - oktatója szerint a társadalmi viszonyokból, a szegénységből következik, hogy markáns baloldali politikára lenne szükség, azt pedig Pogátsa nem is érti, miért lenne gyűlöletkeltő a "Fizessenek a gazdagok!" szlogen, szerinte ugyanis ez az igazságos.