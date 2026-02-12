Sebestyén Géza, az Orbán-kormányhoz igen közel álló MCC egyik elemzője ezt arra alapozza, hogy ma a legszegényebb 20 százaléknak háztartásonként több mobilja, laptopja, és majdnem annyi autója van, mint 2010-ben egy, a leggazdagabb 20 százalékba sorolható családnak.
Ausztriában és Horvátországban is egyre többen. Gyakran olcsóbb, jobb minőségű és nagyobb lakást kapni, mint az itthoni piacon.
A nagyvárosok környékén elterülő telkek látványa általában nem gondolkoztat el minket semmiről. Egyik-másik talán a szegénység övezeteként, vagy éppen üdülőövezetként rögzül bennünk. Szerencsére a társadalomtudósok tanulmányozzák ezeket a területeket, mert rendkívül komplex jelenségről van szó, amely mögött globális térbeli-társadalmi és lakhatási folyamatok is húzódnak. Vigvári András szociológus és etnográfus, a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, a fiatal kritikai/baloldali kutatókat tömörítő Helyzet Műhely tagja egy Budapest környéki zártkertben végzett etnográfiai kutatás eredményei alapján írta meg Zártkert-Magyarország című könyvét, amely a Helyzet Műhely Könyvek sorozatban jelent meg a Napvilág Kiadónál. Ebben fontos megállapításokat tesz az átmeneti terek kialakulásáról, a lakhatási problémák, egyenlőtlenségek, urbanizációs folyamatok kezelésében betöltött szerepükről. A kutatóval beszélgettünk.
Van olyan hajléktalanellátó, ahol az áramszámla ötszörösére nőtt. Ha a szociális intézmények is bezárnak, elvész az utolsó menedék.
Egy hirtelen betegség, s a koronavírus miatt elapadt munkalehetőségek: ennyi elég volt, hogy egy egyébként biztos egzisztenciával rendelkező, többdiplomás budapesti nő alól kicsússzon a talaj. Hasonló sorstársai egyre többen lesznek.
Új vevőként lassan a középosztály is kiszorul, a vízközeli nyaralókat már csak a legtehetősebbek tudják megfizetni.
A polgár egy életformát és gondolkodásmódot jelenít meg, középpontjában a szabadsággal, aminek egyik fontos tényezője az államtól való függetlenedés – fogalmaz Szalai Júlia szociológus, akivel „A nem polgárosuló középosztály” című új könyvéről beszélgettünk.
Éber Márk Áron azon kevés társadalomkutatók egyike, akik az elefántcsonttornyot elhagyva több fronton veszik ki a részüket a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelemből.
Miközben a középosztály lefelé csúszik, a felső réteg, köszönhetően a kormány számos nekik kedvező intézkedésének, várhatóan egyre feljebb és feljebb emelkedik.
Stadion és kisvasút tuti nem lesz Nyírtason, de kevesebb emberrel végez a lepusztult egészségügyi rendszer; most a kihűlés jut a nyugdíjasok osztályrészéül, egy kormányváltás után 13 havi nyugdíjat ígér az MSZP és a Párbeszéd; a kispártok vagy szedjék össze magukat, vagy szimpatizánsaik szavazzanak át – Karácsony Gergely, Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan Nyíregyházán kampányolt.
A most utcán lévő emberek a magyar középosztály Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológus szerint. Úgy látja, nem az egyébként is tiltakozókat, hanem az érdekeik védelmére ma nem képeseket, az elszegényedett, lecsúszott középosztályt kellene mobilizálni, őket pedig markáns szociáldemokrata politikával lehet képviselni. A nemzetközi politikai gazdaságtan szakértője, több egyetem - például a CEU - oktatója szerint a társadalmi viszonyokból, a szegénységből következik, hogy markáns baloldali politikára lenne szükség, azt pedig Pogátsa nem is érti, miért lenne gyűlöletkeltő a "Fizessenek a gazdagok!" szlogen, szerinte ugyanis ez az igazságos.
Az MSZP választmány az új baloldali társadalompolitikát vitatta meg, legfontosabb célnak a középosztály újrateremtését jelölte meg - mondta a választmány elnöke a testület szombati ülése után. Hiller István közölte azt is: a választmány pozitívan értékelte Botka Lászlónak, a párt miniszterelnök-jelöltjének múlt heti beszédét. Szólt arról is, hogy a polgári törvénykönyv (Ptk.) változása miatt májusban kongresszust hívnak össze.
Egyre több közepes jövedelmű család kerül a mediánjövedelmi szintek alá, a fiataloknak pedig mind nehezebb megtartani a középosztálybeli státuszukat - derült ki a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legfrissebb kiadványából. Ebben külön fejezetet kapott Magyarország is, amelynek kapcsán a szerzője lapunknak azt mondta: a hazai középosztály nem is nevezhető középosztálynak.
Az MSZP szerint nettó százezer forintra kellene emelni a minimálbért úgy, hogy a munkáltatók terhei ne növekedjenek. Erről Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője beszélt pénteken Budapesten, az egyik zálogház előtt tartott sajtótájékoztatón.
A törekvő emberek szolidáris társadalmát kell megteremteni Magyarországon, és szélesíteni kell a középosztályt, amely nemcsak a jelenlegi egykulcsos adórendszerből profitáló, felső 14 százalékot jelenti - mondta Bajnai Gordon, az Együtt-PM szövetség vezetője csütörtökön Budapesten.