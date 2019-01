A TASZ kész segítséget nyújtani a Kormányinfóról kizárt szerkesztőségeknek

A Társaság a Szabadságokért vizsgálja, milyen jogi lépések kellenek, hogy még egyszer ne fordulhasson elő, hogy újságírókat zár ki a kormányfő a sajtótájékoztatójáról.

Ahogy arról mi is beszámoltunk , bizonyos szerkesztőségek munkatársait nem engedtek be a csütörtöki Kormányinfóra, amelyet kivételesen Orbán Viktor tartott. A távol tartott médiumok között volt

A kizárásokat ellenmondásosan indokolták: e-mailben még udvariasan azt írták az érintetteknek, nincs elég hely a számukra, amikor viszont a történtekre az esemény keretén belül rákérdeztek, azt mondta Kovács Zoltán, ezek pártsajtó termékek. Ennek ellenére olyan pártos, kormányközeli orgánumok mint a Fidesz-által támogatott, tehát köz-, illetve pártpénzből is működő Pestisrácok jelen lehetett és kérdezhetett - jegyzi meg a Media1 portál. A Media1 a kizárások ügyében az érintett szerkesztőségek közül néhányat megkeresve úgy értesült, van közöttük olyan, amelyik jogi lépéseket is fontolgat a történtek miatt, ugyanis a diszkriminációellenes törvény tiltja az efféle megkülönböztetéseket, hasonlóan ahhoz, hogy egy szórakozóhelyről sem lehet valakit szimpátia alapján kitiltani, itt ráadásul egy közfeladatot ellátó hivatalos személy, közpénzeket is érintő, sajtónyilvános eseményéről van szó, ahová a sajtótörvény vonatkozó részei alapján igenis beléphettek volna. A portál beszélt a Társaság a Szabadságjogokért jogászával, Döbrentey Dániellel is, aki elmondta, a TASZ jelenleg dolgozik azon, hogy a hasonló eseteket miképpen lehetne megakadályozni, illetve milyen eljárást indíthatnak az érintett szerkesztőségek, és ebben hogyan tudna a TASZ segítséget nyújtani. „Egyáltalán nem világos, hogy ki és milyen eljárásban dönt arról, hogy mely médiumok vehetnek részt a Kormányinfón. Az államtitkárság a helyhiányra hivatkozik, ez két szempontból is problémás. Nyilvánvalóan lehetne olyan körülményeket teremteni, akár más helyszínen, ahol minden érdeklődő médiumnak jut hely. Másrészt pedig ilyen esetben felértékelődik az, hogy mely médiumok jelentkeznek a leggyorsabban – ezt azonban nem látjuk. Olyan helyzet véleményem szerint semmiképpen nem szabadna hogy előálljon, hogy egy-egy sajtóorgánum állandóan lemarad, kimarad – az ilyen helyzeteket el lehetne kerülni, lehetne alkotni ezt biztosító szabályokat, mechanizmusokat.