"Simonka! Hol a pénz?" - Rég nem látott tömeg tüntetett Békéscsabán a kormány ellen

Nyolcszáz dühös ember tiltakozott szombat este Békéscsabán Orbán Viktor, a NER és a Fidesz országgyűlési képviselője, Simonka György „áldásos” tevékenysége” ellen.

Rég nem látott tömeg, közel nyolcszáz ember gyűlt össze szombaton kora este Békéscsabán a kormányellenes demonstráción. Afféle helyi jellegzetességként a szónokok és a skandáló tömeg gyakorta szóba hozta a térség országgyűlési képviselőjének, Simonka Györgynek az üzelmeit. A tiltakozók egyértelművé tették: börtönben szeretnék látni a jobboldali politikust. Legutóbb 2014 őszén, a netadó elleni tüntetésen lehetett ennyi demonstrálót látni Békéscsabán. A tavaly december közepén beindult „tüntetési szezonban” a békési megyeszékhelyen ez volt a negyedik demonstráció, amelynek fő szónoka Hadházy Ákos, a kibontakozott ellenállás egyik meghatározó alakja volt. De itt voltak a Liberálisok, a DK, a Jobbik, a Párbeszéd, a Momentum, az LMP és az MSZP politikusai, valamint a Magyar Dolgozók Szakszervezetének képviselője is. Miklós Attila, a szocialisták békéscsabai elnöke, egyben a megyei jogú város közgyűlésének tagja az utolsó felszólalók egyikeként, de elsőként kiabálta bele a felszólalók közül azt a mikrofonba, amit akkor már sokan vártak. Keresetlenül azzal kezdte mondandóját, hogy „Orbán egy geci!” Majd azt javasolta a kormány tagjainak és a NER főszereplőinek, hogy menjenek vissza eredeti szakmájukba. Mészáros Lőrinc gázszerelőnek, Andy Vajna fodrásznak és parókakészítőnek, Habony Árpád pedig díszítőszobrásznak. Ám Orbánnak nem tudja, hova kellene visszamennie, mert mindig is a politikából élt. Miklós jelezte, elkészítették már azt a határozatai javaslatot, amelyet a rabszolgatörvény helyi bevezetése ellen benyújtanak majd a békéscsabai közgyűlésnek január végén. A szombati békéscsabai demonstráció valódi viharsarki kavalkád volt. Nagyon sokan jöttek más településekről: Gyuláról, Orosházáról, Tótkomlósról, Sarkadról, Elekről, Kétegyházáról, Szarvasról, Békésről, Csorvásról. A tüntetők délután a Munkácsy téren gyülekeztek, s innen vonultak a főutcán, az Andrássy úton keresztül a Szent István térre. Közben zúgott az „Orbán, takarodj, vidd az összes haverod!”, de helyi követelésként azt is skandálta a majd nyolcszáz fős tömeg, hogy „Simonkát a börtönbe!” Tüntetőkkel beszélgetve megtudtuk, hogy a kisebb Békés megyei városokban még mindig nagy a félelem. Egy korábban a rendvédelemnél dolgozó ötvenes férfi arról beszélt, hogy Gyulán sok ismerősének telefonált, invitálva őket a tüntetésre, de végül csak a családjával jött. Simonka György fideszes országgyűlési képviselő „tetteit” a Szent István téren szinte minden szónok szóba hozta. Hadházy a gyalázatos minőségű Békés megyei utak kapcsán szegezte a kérdést Simonkának: hol a pénz? Egyben jelezte, az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért indított aláírásgyűjtő akció már 400 ezer szignónál tart. Vadai Ágnes (DK) pedig a Fideszt a „Simonkák pártjának” nevezte. Donáth Anna, a Momentum elnökségi tagja arról beszélt, hogy téglánként kell szétverni a NER rendszerét. Varga-Damm Andrea (Jobbik) azt hangsúlyozta, hogy a májusi EP-választás lesz az új rendszerváltás első felvonása. Kis-Szeniczey Kálmán, az LMP elnökségi tagja pedig leszögezte, hogy a rabszolgatörvényt alkalmazó cégekkel és a NER-ből meggazdagodottakkal szemben majd „B”-listázni kell. Míg Tordai Bence az Orbán-rendszerrel szembeni legerősebb fegyverként a sztrájkot említette, Bősz Anett (Liberálisok) az emberi méltóság és a demokrácia melletti fellépésként értékelte az utóbbi hetek eseményeit. A tüntetés végén a megjelentek piros lapot mutattak fel a kormánynak és Orbánnak, egyben hitet tettek amellett, hogy január 19-én Békéscsabán és Békés megyeszerte még többen lesznek az utakon, az utcákon és a tereken.

„Addig folytatjuk a tiltakozásokat, amíg el nem tűnik a hatalomból a Fidesz”

– mondta a békéscsabai tüntetés szervezője, Körömi János.