"Rohadt kis proli", mondta Bayer Zsolt egy diáktüntetőnek - "Nézzen tükörbe", érkezett a válasz

Elképesztő trágársággal esett a lovagkereszttel kitüntetett Bayer Zsolt a diáklánynak, aki decemberben undorító, alattomos, ocsmány és fertőző járványnak nevezte a Fideszt.

A nemzetstratégiai jelentőségű Echo Tv vasárnap esti műsorában a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Bayer Zsolt – mielőtt vendégül látta Szijjártó Péter külügyminisztert – beszélt többek között Nagy Blankáról, a 17 éves gimnazistáról is, szúrta ki a 444.hu . Nagy akkor lett ismert, mikor egy kecskeméti tüntetésen elmondott beszédében úgy osztotta ki Ádert Jánost és a Fideszt, mint nyilvánosság előtt még senki

- fogalmazott Bayer, a diáktüntetőt "kretén barom állatnak" titulálva. Azt fájlalta, hogy most semminek sincs tétje, pedig régen bezzeg volt. Arról nem emlékezett meg Bayer, hogy úgy tűnik, azért nem marad megtorlatlanul ma sem az ellenzékiség: nemrég például egy közösségi oldalon szereplő "O1G" felirat miatt maradt állás nélkül valaki , de éppenséggel Nagy miatt is nyilvános mentegetőzésre és elhatárolódásba fogott a múlt héten az iskolája. És bár a két közszereplő trágársága összemérhető - Nagy például fasznak hívta Áder János köztársasági elnököt -, szót érdemel az is, hogy Bayer Zsolt, a Fidesz 5. számú párttagkönyvének egykori büszke tulajdonosa és a Békemenet szervezője egészen más hatalmi pozícióból szól, mint egy gimnazista.