Az izom nem felejt, de fokozatosan kell visszaszoktatni a mozgáshoz

A home office elterjedésével egyre többen dolgoznak távmunkában akár a világ másik feléről. Ezzel a foglalkoztatási formával a munkavállalók pénzt és időt spórolnak, a vállalkozások pedig eredményesebben működhetnek. Itthon egyelőre csak a munkavállalók 5 százaléka dolgozik otthonról, de ez a szám gyorsan növekszik.

Világszerte egyre népszerűbbé válik az otthoni munka, vagyis a home office jelensége. Nemcsak szabadúszók vállalkozók, hanem már sok alkalmazott is az otthonából végzi a munkáját. Bár tőlünk nyugatabbra sokkal népszerűbb ez munkaforma, Magyarországon, egy 2018-as felmérés szerint a munkavállalók jelenleg 5 százaléka, azaz több mint kétszázezer ember dolgozik főleg otthonról. A digitalizáció térhódításával azonban rohamosan terjedni fog ez a munkamód - derül ki a keresőoptimalizálással foglalkozó ALH Consulting Kft. közleményéből.

Az otthoni munka jelenleg azokban a munkakörökben a legjellemzőbb, amelyek nem igényelnek különösebb munkaeszközt egy számítógépen kívül. Home office-ban lehet dolgozni a marketing, az értékesítés és a média területén, de népszerű az ügyfélszolgálatosoknál, a grafikusoknál, a magántanároknál, a fordítóknál, a programozóknál, és az adminisztrátoroknál is. A szakember úgy véli, az otthoni munka gyorsuló elterjedése annak köszönhető, hogy ez érdeke az alkalmazottaknak és a munkáltatóknak is.

Pál Zoltán Gábornak az egyedi, teljesítményarányos bérezés bevezetésének következtében azért sem kell aggódnia, hogy a kollégái munkaidejük mekkora részét töltik a cég számára hasznos feladatokkal.

Az otthoni iroda a munkavállalók többségének is tetszik, hiszen így megspórolhatják a munkába járás idejét és költségét, valamint az ilyen munkavégzés kevésbé stresszes, családbarát, és kiszámíthatóbb az időbeosztás is.

A szakértő szerint az elkövetkezendő években rohamos emelkedésnek indul majd az otthonukat irodaként is használó munkavállalók száma, és a home office még inkább közismert és elfogadott módja lesz a munkavégzésnek.

Vannak, akik nem is alkalmasak arra, hogy otthon, önállóan végezzék el a feladataikat. A Dívány távmunkában dolgozó informatikusok véleménye alapján azt írja, a távmunkának összességében sokkal több az előnye, mint a hátránya. Aki hajlandó ilyen módon dolgozni, általában rendelkezik annyi önmotivációval és tudatossággal, hogy beossza az idejét, képes legyen betartani a határidőket akkor is, ha nem ellenőrzik folyamatosan a munkáját. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség és igény is akár a folyamatos kapcsolattartásra a haladáshoz. A megkérdezettek szerint a munkájuk távmunkában hatékonyabbá vált, sokkal hasznosabban töltik a munkaidejüket, mint tették azt a munkahelyükön, ahol megbeszélések, ebédelés, kávézás is időt és figyelmet vontak el a feladataiktól. A legnagyobb előnyként a csendet és a nyugalmat, a zavaró körülmények hiányát említették. Az elmélyülést igénylő szoftverfejlesztői munka „gyilkosa” ugyanis az egylégterű, azaz open office iroda, ahol állandó a zaj, és például a folyamatos hőmérséklet és fényviszonyok miatti vita lehetetlenné teszi a munkájukat, ráadásul növeli a stressz-szintjüket.