1100 megcsonkított delfintetemet mosott partra a tenger Franciaországban január óta

A szám magasabb, mint az elmúlt négy évtized bármelyik évében. A háttérben az agresszív, ipari léptékű halászat állhat.



Rekordszámú delfin tetemét találták meg eddig idén a francia tengerpartokon, írja az AP hírügynökség nyomán a Japan Times. Mindet szörnyű sérülésekkel borítva, szétszabdalt uszonyokkal. Az okokat csak sejteni lehet, de vélhetően az agresszív ipari halászat áll a háttérben.

"Sohasem volt még ilyen magas ez a szám"

- mondta Willy Daubin, a La Rochelle Egyetem kutatója. Hozzátette: csak idén, 3 hónap alatt több elpusztult delfint mosott partra a víz, mint egész 2017-ben - ami az elmúlt 40 évben a rekordévnek számított. Az állatok 90 százaléka halászhálókba akadva pusztulhatott el Daubin szerint. Az elvégzett boncolások során talált brutális sebek is erre utalnak: a halászok gyakran vágják le a hálóba akadt, abban megfulladt delfinek testrészeit, hogy felszerelésüket mentsék.



A helyzet kezelésén dolgozik Francois de Rugy környezetvédelmi miniszter is, aki megoldásként a vonóhálós halászást végző hajókra tehető hangriasztók fejlesztésének támogatásával állt elő. Ám a Sea Shepherd környezetvédő csoport arra figyelmeztet: ez teljesen haszontalan. Számos hajót már most felszereltek ilyen berendezésekkel, de a fogást féltő halászok nem kapcsolják be azokat. Ráadásul a tengeri emlősök számára hosszútávon elviselhetetlen zajszennyezést okozna az ilyen eszközök terjedése.



"A kormánynak felelősséget kell vállalnia, és lépnie kell"

- nyilatkozta Lamya Essemlali, a Sea Shepherd francia szervezetének elnöke. Emlékeztetett: éppen Emmanuel Macron francia elnök az, aki rendszeresen a környezet megóvásának fontosságáról tesz nyilatkozatokat. Nem csak a vonóhálós halászattal van a gond, folytatta Essemlali, de három éve egy hosszú tiltás ért véget, és zöld utat kapott a tőkehalak agresszív halászata. A delfinek pusztulása is három évvel ezelőtt gyorsult fel. És ha ez így megy tovább, ezek az állatok ki fognak halni.



Az utóbbi 50 évben megduplázódott a tengeri ételek piaca az Európai Bizottság adatai alapján. A környezetvédők pedig sorra adják ki a figyelmeztetéseket: ez a lépték fenntarthatatlan.