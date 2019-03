Kiesett a kilencedikről, de életben maradt a kőbányai férfi

Horrorfilmbe illő módszerrel próbált megszabadulni egy feldarabolt holttesttől a fiatal gyanúsított és édesanyja, lapértesülés szerint éppen ez vezetett lebukásukhoz.

Újabb, elborzasztó részleteket közölt a Blikk a Jászalsószentgyörgyön talált, feldarabolt áldozat ügyében. A lap emlékeztetett rá, hogy a gyanúsított, fiatal nő Bécsben egy vita hevében leszúrta barátját, aki azonnal meghalt. A nő a holttestről levágta a végtagokat és a fejet, majd Ausztriából telekocsi-szolgáltatással Magyarországra szállította a bőröndökbe gyömöszölt testrészeket. Időközben a gyanúsított édesanyja is akcióba lendült: a lap úgy tudja, hogy az asszony ipari mennyiségű sósavat vásárolt, hogy a maró vegyületben feloldják a testet. Tettük után a maradványokat zacskókba tették, majd Jászalsószentgyörgy mellett egy öntözőcsatornában rejtették el.

A maradványokat gyerekek találták meg, a rendőrség pedig azonnal megkezdte a nyomozást. Kiderült: az áldozat egy külföldi állampolgár, a gyilkos után a hajsza pedig Jászladányra vezette a nyomozókat. A gyanúsított a lebukásához többek között az vezetett, hogy egy helybéli üzlet eladója közölte a rendőrséggel: egy asszony nemrégiben tíz liter sósavat vásárolt. Arra is emlékezett, hogy ki volt a vevő. – Nagyon kikészült az eladó, amióta megtudta, mire kellett Andreának a sav – árulta el egy helybéli lakó, aki szerint anya és lánya törzsvásárlónak számított a boltban, sósavat azonban még soha nem vettek. A Blikk információi szerint a gyanúsított családja nemrégiben költözött Debrecenből Jászladányba. A fiatal nőt nagyon ritkán látták, az édesanyját és testvérét azonban mindenki jól ismeri. A lap megszólaltatta a gyanúsított testvérét is, aki állítása szerint semmit sem tudott a történtekről. A gyilkosságról és a holttest eltüntetéséről semmit nem tudtunk, a mama minket sem avatott be, hogy miket csinálnak a lányával. Az biztos, hogy elköltözünk, nagyon félünk ugyanis, hogy valaki megtámad minket, miközben mi semmiről sem tehetünk – mondta testvér.