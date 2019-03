Webernek inkább nem kellenek a Fidesz szavazatai a bizottsági elnökséghez

A választás második fordulója nyomán liberális elnöke lehet az országnak. Zuzana Caputová szerint a társadalom átalakítható egy konzervatív államban is.

Miközben Közép- és Kelet-Európa, beleértve a visegrádi országokat, hajlamos belesüppedni a populizmus és nacionalizmus mocsarába - Magyarország és Lengyelország e tekintetben mondhatni éllovas -, Szlovákia üdítő kivételt jelenthet. Zuzana Caputová, akit szombaton minden bizonnyal az ország elnökének választanak meg, mindenféle szélsőség ellen fellép - az ellen is, amilyet például egykor Robert Fico volt miniszterelnök képviselt. Védelmébe veszi a kisebbségeket és a homoszexuálisokat, elutasítja a művi terhességmegszakítás tilalmát. Szinte egy csapásra vált a szlovákiai belpolitika csillagává, és a felmérések szerint legalább 60 százaléknyian rá szavaznak, ami némiképp meglepetésnek számít, mert ezek az elképzelések nem feltétlenül előnyösek egy hagyományosan inkább konzervatív társadalomban. Azzal azonban, hogy a fennálló elittel szemben lép fel, ráadásul hiteles személyiségnek is tartják, akit nem fertőzött meg a korrupció, a mutyizások világa, hetek alatt a legnépszerűbb szlovák politikussá vált . Caputová teljes változást követel az államigazgatásban. Ahogyan a pozsonyi Új Szónak nemrégiben adott interjújában fogalmazott, éveken keresztül szemlélte, hogy a dolgok rossz irányba tartanak, ezért döntött úgy, hogy a politikában folytatja pályáját. Bár tisztában van azzal, hogy az elnöki jogkörök korlátozottak, úgy véli, az államfőnek is léteznek erős jogkörei, és jobban tudja befolyásolni a dolgokat, mint egy egyszerű parlamenti képviselő. Szlovákiában a köztársasági elnök nevezi ki az általános bíróságok bíráit, az alkotmánybírókat, illetve a főügyészt. „Az államfő, pozíciójánál fogva nagyon fontos játékos lehet a rendszerszintű változásoknál, ha erős társadalmi témává teszi azokat, ha a változásokhoz hozzájárul saját javaslataival, illetve ha ismeri a saját jogköreit, és képes azokkal hatékonyan élni” – jelentette ki Caputová. Az igazságszolgáltatással kapcsolatban elsősorban azt kifogásolja, hogy egyes döntések nem mindenkire egyformán vonatkoznak, és hogy évekbe telik, amíg egy ügyben döntés születik. Programjában fontos szerepet szán a környezetvédelemnek. Ez ügyben már korábban is kivételes aktivitást mutatott, az ő nevéhez fűződik a bazini szemétlerakó elleni harc, amellyel 14 év alatt végül sikert ért el. Fellép továbbá a szociálisan veszélyeztetettekért, beleértve az időseket. Zuzana Caputová személyében Szlovákiának első ízben lehet női államfője. Korábban Iveta Radicová egykori miniszterelnök már indult a tisztségért, őt azonban nem választották meg. Caputová egyébként a Progresszív Szlovákia nevű parlamenten kívüli tömörülés színeiben indul a voksoláson a kormány legerősebb pártja, a Smer színeiben induló Maros Sefcoviccsal szemben. Utóbbi esélyei minimálisak, egyetlen közvélemény-kutató szerint sem éri el támogatottsága a 40 százalékot. Ráadásul a két héttel korábbi első fordulóban Caputová végzett az élen az összes megyében, támogatottsága azonban Pozsony megyében volt a legmagasabb, ahol 60 százalék voksolt rá. Sefcovic a fővárosban mindössze 14 százalékot kapott. A kormánykoalícióban egyébként némi feszültséget keltett, hogy a Bugár Béla által fémjelzett Híd-Most párt nem az egykori uniós biztos Sefcovic, hanem Caputová támogatására szólította fel híveit a második körben. Szlovákiában néhány napja kampánycsend van érvényben, így közvélemény-kutatásokat sem lehetett közölni. A legutóbb, március 19-én közzétett kutatás szerint azonban a Median ügynökség Caputovát 60,5, Sefcovicot pedig 39,5 százalékon látta. Caputová népszerűségének gyors növekedését jelzi, hogy február első felében a Focus még Sefcovic elsőségét hozta ki a két politikus közvetlen összehasonlításában.