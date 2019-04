"2 pohár/nap, de azt se minden nap" - Kampány indult a túl sok ivás ellen Franciaországban

Tovább melegszik az idő, a hétvégén simogatóan meleg napsütést és kellemes hőfokot ígérnek a meteorológusok, a vasárnap hajnali óraátállítás azonban akár napokra felboríthatja a bioritmust.

Pénteken tovább melegszik az idő, a hétvégén már ismét nagyon kellemes napok várnap ránk. A reggeli hideg is napról napra enyhül, a sok napsütésben hamar melegszik a levegő, délutánonként akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála – írta, a Meteo Klinika igazgatója a. A hét végéig már nem is érkezik időjárási front, a melegedést azonban sokan nem viselik jól, és a viszonylag nagy napi hőingás is megterhelheti a szervezetet.