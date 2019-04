Tarlós: Karácsony, parkolás, Gyurcsány

A főpolgármester a közbeszerzési törvény módosításáért lobbizik Orbán Viktornál, de úgy tűnik, inkább az őszi megméretés izgatja.

Azt mondta, Karácsony Gergely gyanúsan jó viszonyt ápol egyes fideszesekkel. Önnek milyen a viszonya a kormánypárttal? Egyes fideszeseket mondtam, nem a FIDESZ-t. Egy-egy ember nem a FIDESZ. Mit gondol, miért én lettem ismét a Fidesz főpolgármester jelöltje? Ön jobban tudja. Bár Ön is tudja, de fogalmazzunk úgy: cáfolná-e, hogy a jobboldalinak nevezett közösség tagjai közül Budapesten minden felmérés szerint kimagasló a támogatottságom? Nem. Tegyük egyszer tisztába, hogy vége legyen a sok erőlködésnek: a miniszterelnök és köztem akadnak jelentős különbségek is, hiszen más gyökerekkel rendelkezünk, más időben és környezetben szocializálódtunk – de van egy politikai szövetség köztünk. Mert ugyanazt gondoljuk az illegális bevándorlás elleni fellépés szükségességéről, a nemzetállami politizálásról, az európai kultúra és civilizáció megvédéséről (ami a zsidó-keresztény civilizáción alapul), továbbá egyeznek a családpolitikai és családmodellről szóló elképzeléseinek. Ezek a jövő generáció életét meghatározó kérdések. De van, amiben nem értünk egyet. Ez egy Fidesz-hűségnyilatkozatnak is beillene. Csakhogy néhány éve a Fidesz nem egészen így látta a világot. Hát… Lehet, hogy a Fidesz csak huszonöt éve látja így a világot, én viszont hetven éve. Ám ez a párt 1990-től minden választáson támogatott. Akkor is, amikor 6%-os párt volt. Egyenlőség jelet mégsem lehet tenni a FIDESZ és közém, de van grund etika, ami egy határig feltétlenül működik nálam. Véleményazonosság ide vagy oda, sorosozni eddig nem sorosozott. Nem látom értelmét. Az említett urat egy bizonyos törekvés frontemberének tartom, ami talán nélküle is működne. Én nem értem, mi az ő kompetenciája egyáltalán Európában, így Magyarországon is. Mi az illetékessége? Vissza Karácsony és a fideszesek viszonyára. Miért bűn, hogy jóban van annak a pártnak a tagjaival, mely Önt jelöli főpolgármesternek? Ez csúf csúsztatás. Sokaknak szembe kell néznie a ténnyel, hogy Karácsony Gergely nem az az ember, akinek hitték – akivé fel akarták építeni. A HírTv-ben a zsidólistázást képtelen volt nácizmusnak minősíteni, Csepelt Budapest északi régiójába helyezte el, kiderült, hogy ő sem ismeri a „j” és a „ly” helyes használatát, most meg a zuglói parkolási ügyben másokra mutogat. Nincs jóban a FIDESZ-szel, ő a zuglói MSZP-t vádolta ezzel. A renoméját önmaga kezdte ki. Ön nyilatkozatokat sorol, de nem ezen múlik egy polgármester felkészültsége. Nem hiszem, hogy a zsidólistázás elítéléséhez különösebb felkészültség kellene. Ha valakit álmából felvernek, akkor sem mond ilyesmit. Meg aztán azon már múlik, hogy a zuglói polgármester 2018-ban a 9 közgyűlés közül 3-ban maradt köztünk, és egész évben 18 másodpercet szólt hozzá. Karácsony elnézést kért ezért. Szóval a parkolási ügyben hogyan lesz belőle Fidesz-cimbora? Miután a nemzetközi szervezet is megszólalt, egy hét múlva. A matematika nem ismeri az ideológiákat: Zuglóban 21 képviselőből mindössze kilenc fideszes – azaz egy kisebbség nem tudta volna áterőltetni a parkolásról szóló szerződést. Karácsony, törvény adta lehetőségével élve polgármesterként megtorpedózhatta volna a rendeletet. Nem tette. Csak a felelősségét próbálja elkenni, amikor arról beszél, hogy a szavazásnál fejét lehajtva tartózkodott. A lényeg, hogy bevallottan gyanakodott, majd aláírta a parkolási szerződést. És ami ennél fontosabb, hogy erről elterelje a figyelmet, bemártotta a saját pártjánál tízszer nagyobb szövetségesét, az MSZP-t. Nemrég ön mesélte a Válasz Online-nak, hogy nem sikerült rávennie Orbán Viktort a parkolási rendszer megváltoztatására. Ön is bemártotta a szövetségesét? Én nem vádoltam a Miniszterelnököt „mutyizás”-sal. De ennyit arról az ellenzéki érvről, hogy Tarlós István a Fidesz végrehajtó embere. Karácsony nem véletlenül – legalábbis eddig - fondorkodik azon, hogy ezt a két parkolási ügyet összemossa. A zuglói vita arról szól, hogy egy konkrét szerződés milyen körülmények között jött létre, a kerület nyer vagy veszít rajta. Utóbbi nem kérdés: a zuglói költségvetés még 2019-ben is további 301 milliós veszteséggel számol. Én Orbán Viktorral strukturális kérdésekről vitatkozom – fővárosi feladat-e a fizetőparkolás vagy a kerületek dolga. Kitartok a véleményem mellet – és miniszteri támogatás is kinéz az ügyben. Azt állítja, egy tárcavezető támogatja a kormányfő ellenében? Nem a miniszterelnökkel szemben érvel, hanem ha jól értem, az én elképzelésemet ésszerűnek gondolja. Hivatalosan Gulyás Gergely az összekötő Ön és a miniszterelnök között. A Miniszterelnökség vezetőjének támogatását bírja? Nem mondtam neveket, nem is fogok. Annyit elárul, miképp nézne ki a Tarlós-féle parkolási rendszer? Központosított lenne – azt a díjat, amit 23 féleképpen be lehet szedni, egyféleképpen is be lehet szedni. Nem mondom, akad kerület, amelyik jól csinálja, függetlenül attól, milyen színű a polgármester. Például a XIII.-nak majdnem 2 milliárdos nyeresége származik a parkolásból, de a II. kerület is félmilliárdot profitál ebből. Hadd említsem itt az V. és a VI. kerületet is. Az én modellemben a főváros szedné be a díjakat – a pénzből részesülnének a kerületek, a pénz nagyobb része viszont a közösségi közlekedés büdzséjébe kerülne. Zuglóban nem az a fő baj, hogy nem egységes a parkolási rendszer, hanem hogy a polgármester kötött helyben egy rossz szerződést, extrém magas üzemeltetési költségekkel. Az nem teszi átláthatóvá és nyereségessé a rendszert, amit Karácsony Gergely javasol, hogy a parkolási automatákat kössék be a NAV-hoz? Jellemző, hogy Karácsony plágiumként állt elő az ötlettel, miután azt Pintér Sándor belügyminiszter korábban kezdeményezte a pénzügyminisztériumnál. Nem is tudom, miért erőlteti Karácsony ezt a számára kényelmetlen témát. Talán, azért mert Gyurcsány Ferenc vazallusa, ahogy a pártfogást maga Gyurcsány erősítette meg. A javaslat nem Karácsonyé. Olyan ez, mint mikor Demszky dudált saját ablaka alatt a kátyúk ellen tiltakozva. Karácsony egyébként is bődületes dolgokat mond. Miért is fércmunka a metróállomások? Miért nem lehet az M3-ast meghosszabbítani? Komplett zagyvaság. Az előbb még Fidesz-cimbora volt Karácsony, mikor lett kripto-DK-s? Gyurcsány Ferenc maga mondta az Inforádióban, hogy támogatja Karácsony Gergelyt. Ilyet én nem mondtam, hogy FIDESZ-cimbora, ez súlyos csúsztatás. Az előbb figyelmen kívül hagytam ezt a kísérletét, de kérem, ne erőltesse, mert nem életszerű. Ezt mondta az MSZP is. Mit? Az előválasztás után, ahol Karácsony 80:20-as arányban verte a szocialista Horváth Csabát. Nem kérdés, hogy ezt az eredményt, a DK szavazói hozták össze, akiket Gyurcsány küldött szavazni. (Egy olyan „választáson”, ahol a választók 2,4%-a vett részt.) Mire alapozza ezt? Személyes véleményem. És nem elszigetelt vélemény. Ki verte szét a baloldalt? Kinek az érdeke, hogy a miniszterelnök-, illetve főpolgármester-jelölt ne MSZP-s legyen? Most sem, ahogy négy éve sem. Ez az elmélet logikai alapon azt is jelenti, hogy a baloldal-repesztő Gyurcsány végső soron önt támogatja. Kötve hiszem, hogy az Apró-Gyurcsány-család aranykönyvében szerepelnék. Azt hiszem, viccnek sem jó. Karácsony Gergely nincs itt, hogy megvédje magát. Nyílt vitában is vállalná a véleményét főpolgármester úr? Karácsonynak egyelőre nem velem kell vitatkoznia hanem Puzsér Róberttel. Amellett ő támad hónapok óta, csak nem túl ügyesen. A zuglói tényeket nem én találtam ki. Részben Zuglótól érkeztek, részben Karácsony mondta óvatlanul az ATV-ben, HÍR TV-ben. A közvélemény-kutatások ezt mutatják. Mit? És miről vitatkoznánk? arról, hogy mondta-e az ATV-ben Karácsony vagy sem, amit tízezrek hallottak? Vagy arról, hogy nevetségesen demagóg dolgokat írt nekem, amikor azt követelte: én adjam ki a kerületek parkolási adatait? Pont az a bajom, hogy ez jelenleg a kerületek feladata. Hagyjuk Karácsonyt, beszéljünk elvi alapon. Mi a véleménye magáról a vitáról – elképzelhető, hogy lesz Tarlós kontra Valaki meccs? Ön feszegette Karácsonyt, nem én. De tényleg, miért is kellene nekem hat hónappal a választás előtt a jelöltek közül épp Karácsonnyal vitáznom? A mára atipikussá vált viták ideje egyébként lejárt. Miért is? Mert a politikai érzelmeken alapuló viták rendkívül alacsony színvonalúak lettek. Falus Ferenc úgy akart nyerni ellenem 2014-ben, hogy egy vödör jeges vizet öntött a fejére. Karácsony „Orbán helytartójának” titulál, közben egyik durva hibát a másik után véti, színészkedik. Kormányoldalról nálam senki sem birkózott többet Orbán Viktorral. Mit vitatkozzak egy olyan emberrel, aki egy év alatt mindösszesen 18 másodpercet szólt hozzá a közgyűlés munkájához? Gyakorlatilag nincs jelen a fővárosban, fogalma sincs mi történik. Csak kommunikációs paneljei vannak – például a fővárosi költségvetés helyzetéről. Nincs kedve valakinek megnézni a zuglói költségvetést? Hogy kerületi szinten mekkora a hiány, mennyi az ingatlaneladás, mekkora hitelkeretet kellett megszavazni? És miért nem feszegetnek egy érdemi Karácsony-Puzsér vagy Karácsony-Sermer vitát, hiszen a kronológia is ezt indokolja. Vagy az egész előválasztás csak kamu? Netán „le van zsírozva”? Emlékszik még a Karácsony-Horváth meccs közepén a sportszerűtlen kutatási publikációra? Na, ezeket a mondásokat lehet ütköztetni egy vitában. Semmi értelme ténykérdéseken vitatkozni. Koncepciókról kell beszélni, és arról, azokból ki mennyit tud végrehajtani? Van ember a városban, aki elhiszi, hogy ellenzéki aktor több pénzt tud kicsikarni a kormánytól, mint én? Elsősorban a kerületében kellene boldogulnia. Hány konkrét fejlesztés valósult meg Zuglóban 5 év alatt, néhány óvodafelújításon kívül? Kósa Lajos és Lázár János hangoztatta folyton, hogyha a városuk ellenzéki polgármestert választ, kevesebb forrást kap. Ön is beáll a zsarolók sorába? Nem tudom, mit mondott Lázár. Én tizenkét évig kisebbségből vezettem Óbudát. Nem kényeztetett el sem a Horn-, sem a Gyurcsány-kormány. Ez az együttműködési realitás. A világon nincs olyan kormány, amelyik jobban együttműködne egy őt gyalázó ellenzékkel, mint egy szövetségessel. Ha források: a főváros hiánya az idén 114 milliárd, ebből 66,7 milliárd forint a hitelfelvétel. Kívülről úgy tűnik: felmorzsolódik Budapest pénzügyi mozgástere. Az említtet 66,7 milliárdos hitel nem egy kényszerűségből felvett működési kölcsön – évek óta rendelkezésre álló Európai Beruházási Bank (EIB) hitelkerete, amit eddig nem hívtunk le, most viszont ebből finanszírozzuk az előkészített fejlesztéseket. Ha nem vennénk fel, attól a főváros még működne, hiszen ezt a pénzt csak fejlesztésre költhetjük. Attól még hitel. Vissza kell fizetni. Az önkormányzatok nem nyereségtermelő szervezetek – leszámítva néhány ritka példát, mint Budaörs vagy Tiszaújváros – nincs olyan helyhatóság, melyik jelentősen ne adóforintból, uniós pénzből vagy hitelből fejlesztene. Miért lenne ez bűn? Ismétlem, nem működési hitelről beszélünk, ellentétben a 2010-ben itt hagyott 78 milliárdos BKV hitellel. A napokban megszüntették a Fővárosi közbeszerzési Kft-t. Mi lesz helyette? Kezdeményeztem a miniszterelnök úrnál a közbeszerzési törvény módosítását – alakult is egy közös munkacsoport a kormány és főváros részvételével. Régóta mondom, hogy a közbeszerzési törvény túl bonyolult, iszonyúan meg tud akasztani beruházásokat – miközben kérdéses, hogy az alapfunkcióját betölti-e. A fővárosi projektekkel majd egy hivatali főosztály foglalkozik.