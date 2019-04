Hangok a Bálnából: a Fidesz mindenben ellentmondott tíz évvel ezelőtti önmagának

Orbán 2009-ben még határozott, a tagállamok döntéseibe is beleszóló, jogokat védő uniót követelt, ma inkább sorosozott és vádaskodva az EU kijáratát kereste.

A bálna egy gerinces állat, a Orbán Viktorban viszont hiába is keresnénk a gerincet – példálózott Ujhelyi István, az MSZP EP-képvidelője, aki pénteken, Tordai Bencével (Párbeszéd) tartott sajtótájékoztatót az Bálna épülete előtt (a helyszín indokolta ugye a szóviccet). A két politikus még Orbán beszéde előtt szólalt fel – az épület környékét ellenzéki aktivisták egyébként éjjel gondosan telefújták a Junckertől eredő "Jön a diktátor!" - mondattal, de láthatatlan kezek mára el is tüntették a feliratokat.

Ujhelyi emlékeztetett Orbán Viktor szerepváltásaira: az ifjú kommunistaként startoló, majd liberális internacionálé alelnökévé váló politikus 180 fokos fordulattal az európai konzervatívok irányába indult, hogy aztán szövetségeit is cserben hagyva újabb, betölthető szerepet keressen. Az MSZP-s politikus szerint a Bálna most ennek a legújabb arculatváltásnak adott teret. Hogy emlékeztessen a régi szerepekre is, Ujhelyi részleteket olvasott a Fidesz 2009-es EP-választási programjából , amit mai NER-szemmel nézve akár Soros György is írhatott volna.